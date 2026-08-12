Polonia prezintă lumii prima sa navă de război construită în zeci de ani. Are la bază un proiect britanic. Ce se știe despre ORP Wicher

3 minute de citit Publicat la 23:49 12 Aug 2026 Modificat la 23:49 12 Aug 2026

Noua fregată poloneză ORP Wicher. Foto: Administrația prezidențială poloneză via X (X@prezydentpl)

Polonia a prezentat, miercuri, prima sa navă militară modernă din ultimele decenii, în cadrul unei ceremonii desfășurate în portul Gdynia de la Marea Baltică, semnalează publicația Notes from Poland.

Este o etapă importantă în cadrul unui program în valoare de 15 miliarde de zloți, echivalentul a 3,5 miliarde de euro, al cărui obiectiv este să modernizeze flota poloneză învechită și să consolideze apărarea maritimă a NATO.

„Polonia devine o putere maritimă în Marea Baltică”, a declarat premierul Donald Tusk la botezul noii nave, la care a participat alături de președintele Karol Nawrocki, într-o rară demonstrație de unitate.

ORP Wicher, o fregată de dimensiuni medii, proiectată pentru misiuni de escortă, apărare aeriană și alte operațiuni defensive, este prima dintre cele trei astfel de nave multifuncționale bazate pe proiectul britanic Arrowhead 140.

Vasele sunt construite în cadrul programului Miecznik, cea mai mare inițiativă de modernizare din istoria Marinei poloneze.

Noua fregată poloneză va fi lansată joi

ORP Wicher urmează să fie lansată joi, într-o operațiune complexă care presupune transferul navei și lansarea controlată de pe o barjă semisubmersibilă.

Oficialii șantierului naval au descris operațiunea drept unul dintre cele mai dificile proiecte de inginerie realizate vreodată de industria locală de construcții navale.

Cele trei fregate urmează să formeze nucleul flotei de suprafață a Poloniei și vor înlocui cele două fregate actuale din clasa Oliver Hazard Perry, construite în anii 1970 și transferate de Marina SUA către Polonia în anii 2000 și 2002.

Nawrocki și Tusk, împreună la prezentarea noii fregate

Înaintea lansării de joi, la ceremonia de la Gdynia au participat mai mulți oficiali polonezi de rang înalt, printre care premierul Tusk și președintele Nawrocki.

Premierul și președintele sunt în mod uzual adversari politici.

La eveniment, însă, cei doi au încercat să afișeze o poziție unitară în materie de apărare națională.

„Nu pot exista certuri sau dispute atunci când este vorba despre securitatea țării noastre”, a declarat Tusk, insistând că Polonia urmărește să joace un rol în „determinarea, nu doar a propriului viitor, ci și a viitorului întregii regiuni și al Europei”.

ORP Wicher gotowy do wodowania! ?? pic.twitter.com/ACdGb1fwb5 — Donald Tusk (@donaldtusk) August 12, 2026

Nawrocki a declarat, la rândul său, că modernizarea marinei poloneze „transmite un mesaj clar că Polonia va dezvolta forțele sale armate în toate mediile: pe apă, pe uscat și în aer”.

Ambii lideri au salutat faptul că noile fregate sunt construite în Polonia, contribuind astfel la consolidarea industriei naționale de construcții navale.

Ce se știe despre proiectul fregatelor poloneze

Contractul pentru cele trei fregate a fost semnat în 2021 între Agenția de Armament a Poloniei, aparținând statului, și un consorțiu condus de grupul de apărare PGZ, de asemenea de stat.

La proiect au mai participat compania britanică de apărare Babcock și alți parteneri străini.

Proiectul a fost evaluat inițial la aproximativ 8 miliarde de zloți, însă valoarea sa a crescut la aproximativ 15 miliarde de zloți până la sfârșitul anului 2023, în urma unor modificări ale contractului.

Construcția celei de-a doua fregate, tot în șantierul naval militar din Gdynia, a început în mai 2025, în timp ce lucrările la cea de-a treia au început în aprilie anul acesta.

Programul ar urma să se finalizeze până la sfârșitul anului 2031.

Navele au o lungime de peste 140 de metri și se bazează pe proiectul britanic Arrowhead 140, dezvoltat de Babcock și adaptat cerințelor militare poloneze.

Fregatele vor fi echipate cu rachete britanice sol-aer CAMM și CAMM-ER, tunuri navale și rachete antinavă capabile să lovească ținte aflate la distanțe de peste 200 km.

Misiunile vor include protejarea rutelor maritime și a infrastructurii energetice critice, precum și participarea la grupările navale ale NATO.

Polonia are cel mai mare buget de apărare raportat la PIB dintre membrii NATO

De la invazia Ucrainei de către Rusia, în 2022, Polonia a demarat un amplu program de achiziții pentru apărare.

În prezent, țara are cel mai mare buget de apărare raportat la dimensiunea economiei dintre țările NATO și este, de asemenea, cel mai mare importator de armament al alianței.

În ultimii ani, Polonia s-a orientat tot mai mult către regiunea baltică, dezvoltând relații economice, energetice și militare mai strânse cu aliații din jurul Mării Baltice.

Anul trecut, Polonia și Suedia au semnat un parteneriat strategic privind cooperarea în domenile apărării și economic.

Ulterior, cele două țări au desfășurat primele lor exerciții militare bilaterale din istorie în Marea Baltică.

În cadrul programului său de modernizare navală, Polonia a selectat compania suedeză Saab drept furnizor pentru trei submarine avansate de tip A26, cu tehnologie stealth.