Polonia anunță că ar vrea să obțină banii SAFE care au rămas nefolosiți de la alte țări

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Polonia este interesată să obțină fondurile din instrumentul SAFE (Security Action For Europe) neutilizate de alte ţări, a anunţat, marţi, ministrul adjunct al apărării din Polonia, Pawel Zalewski, transmite Reuters, citat de Agerpres.

În martie 2025, Comisia Europeană a prezentat planul ReARM Europe (ulterior redenumit ReARM Readiness 2030), care prevede mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru a dota Uniunea Europeană cu o capacitate de „descurajare credibilă” la orizontul anului 2030.

Planul include împrumuturi în valoare de 150 de miliarde de euro pentru achiziţii de echipament militar produs în Europa, finanţate prin instrumentul SAFE, din care ţările UE doritoare, dar şi state terţe eligibile, pot contracta împrumuturi pentru proiecte militare. Polonia a semnat un acord de împrumut privind SAFE, asigurându-şi 43,7 miliarde de euro pentru consolidarea armatei sale în contextul în care Uniunea Europeană şi-a intensificat eforturile pentru sporirea securităţii şi pentru limitarea riscurilor geopolitice.

Zalewski a spus că există o rezervă de fonduri ce nu au fost folosite şi că Polonia este interesată de ele.

„Va exista un joc de departajare în negocierile cu Comisia Europeană. Vom prezenta proiectele pe care le-am dori incluse în acest mecanism”, a declarat oficialul polonez. El a explicat că orice fonduri suplimentare obţinute ar putea fi folosite de Polonia pentru a achiziţiona avioane militare de transport sau avioane pentru realimentare.

Pentru ca un proiect să fie eligibil pentru împrumuturi prin SAFE, 65% din valoarea sa trebuie contractată cu companii din statele UE, din Spaţiul Economic European sau Ucraina. Astfel, ţările membre UE se vor putea împrumuta pentru a achiziţiona echipamente militare produse în Europa, iar alte state, precum Ucraina, pentru proiecte care le consolidează apărarea şi încurajează industria de apărare europeană.