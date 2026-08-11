Cât costă un metru pătrat în cele mai scumpe cartiere din România. În Primăverii a trecut de 5.600 de euro

Cele mai scumpe apartamente din România sunt listate în Primăverii. Foto: Agerpres

Prețurile apartamentelor din zonele de lux ale Bucureștiului au ajuns la niveluri care depășesc clar chiar și centrul Clujului. În Primăverii, metrul pătrat util a trecut de 5.600 de euro, iar alte șase zone din Capitală sunt mai scumpe decât zona ultracentrală din Cluj-Napoca, potrivit unei analize Imobiliare.ro pentru trimestrul al doilea din 2026.

Cele mai scumpe apartamente din România sunt listate în Primăverii, unde preţul mediu solicitat a ajuns la 5.638 de euro/mp util, Kiseleff - 5.632 euro/mp şi Aviatorilor - 5.541 euro/mp. Topul celor mai scumpe 10 zone din ţară este completat de cinci zone din Bucureşti, una din Cluj-Napoca şi una din Braşov.

"Piaţa imobiliară din România a încetat să mai funcţioneze ca un mecanism economic unitar. Vedem o hartă a discrepanţelor chiar şi atunci când analizăm oraşe similare sau cel puţin comparabile: în timp ce Clujul impune preţuri mari, poluri economice precum Timişoara rămân surprinzător de accesibile, având zonele de top la nivelul periferiilor clujene. În acelaşi timp, avem trei zone mari ale Bucureştiului cu un preţ mediu de peste 5.500 euro/mp, mai mult decât dublu faţă de media oraşului. Accesibilitatea locativă se fragmentează regional, transformând alegerea oraşului în factorul decisiv pentru un cost al vieţii sustenabil", a declarat Daniel Crainic, director de marketing al Imobiliare.ro, potrivit Agerpres.

În Bucureşti, după Primăverii, Kiseleff şi Aviatorilor, cele mai ridicate preţuri se regăsesc în Floreasca - 4.460 euro/mp, Herăstrău - 4.427 euro/mp, Şoseaua Nordului - 4.245 euro/mp, Dorobanţi - 4.158 euro/mp, Capitale - 3.971 euro/mp, Barbu Văcărescu - 3.900 euro/mp şi Aviaţiei - 3.618 euro/mp.

La polul opus, cele mai ieftine apartamente din Capitală pot fi găsite în Ferentari, unde preţul mediu solicitat este de 1.389 euro/mp. Preţul mediu solicitat în Bucureşti a ajuns, în iulie, la 2.302 euro/mp, conform Indicelui Imobiliare.ro.

În Cluj-Napoca, zona ultracentrală este cea mai scumpă, cu un preţ mediu de 4.022 euro/mp util, urmată de Andrei Mureşanu - 3.614 euro/mp, Borhanci - 3.478 euro/mp, Plopilor - 3.476 euro/mp şi Bună Ziua - 3.443 euro/mp.

În Braşov, cea mai scumpă zonă este Drumul Poienii, cu 3.978 euro/mp, nivel apropiat de cel din zona ultracentrală a Clujului. Urmează Braşovul Vechi - 3.033 euro/mp, Tractorul - 2.468 euro/mp, Avantgarden - 2.458 euro/mp şi Răcădău - 2.431 euro/mp.

În Iaşi, zona ultracentrală este cea mai scumpă, cu un preţ mediu de 2.958 euro/mp, urmată de Copou - 2.500 euro/mp, Gara - 2.313 euro/mp, Moara de Vânt - 2.269 euro/mp şi Podul de Fier - 2.260 euro/mp.

Deşi preţul mediu solicitat în Iaşi, de 2.000 euro/mp în iulie, este uşor mai mic decât cel din Constanţa, de 2.011 euro/mp, cea mai scumpă zonă din Iaşi depăşeşte cu aproape 300 de euro/mp cea mai scumpă zonă din Constanţa. În Faleza Nord, preţul mediu este de 2.667 euro/mp.

În Timişoara, preţul mediu solicitat pentru apartamentele listate la vânzare s-a menţinut sub 2.000 euro/mp, oraşul fiind astfel cel mai accesibil dintre marile centre urbane analizate. Chiar şi în zona Central - Piaţa Unirii, cea mai scumpă din oraş, preţul mediu este de 2.722 euro/mp, apropiat de nivelurile din cartierele mai ieftine ale Clujului.

Analiza Imobiliare.ro arată astfel diferenţe importante între pieţele rezidenţiale din marile oraşe, Bucureştiul detaşându-se net prin nivelul preţurilor din zonele exclusiviste.