Cursul BNR de marți, 11 august. Leul s-a depreciat în raport cu euro şi dolarul american

Leul s-a menținut în ultimele trei luni la nivelul mai slab față de euro la care ajunsese în mai. Foto: Getty Images

Moneda naţională s-a depreciat marţi, în raport cu principalele valute. Banca Națională a României (BNR) a afișat un curs de 5,2424 lei pentru un euro, în urcare cu 0,28 bani (0,05%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2396 lei pentru un euro.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5444 lei, în creştere cu 1,15 bani (+0,25%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,5329 lei.



Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,6027 lei, în scădere cu 0,65 bani (-0,12%), faţă de 5,6092 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit marţi până la valoarea de 638,8262 lei, de la 632,6943 lei, în şedinţa precedentă.

Banca Națională a transmis luni în comunicatul de presă în care a anunțat menținerea dobânzii cheie la 6,5% pe an, că leul s-a menținut în ultimele trei luni la nivelul mai slab față de euro la care ajunsese în mai, dar față de dolar a rămas aproximativ la nivelul din iunie.

„Cursul de schimb leu/euro s-a menținut pe palierul mai înalt pe care s-a repoziționat în ultima decadă a lunii mai, reducându-și ușor oscilațiile în iulie, inclusiv pe fondul acțiunii unor factori interni de natură sezonieră, iar raportul leu/dolar s-a cvasi-stabilizat la valorile crescute atinse în luna precedentă, în corelație cu evoluția ratei de schimb a monedei americane pe piețele financiare internaționale”, a precizat BNR.

În viața de zi cu zi, deprecierea leului în raport cu euro înseamnă scumpiri în lanț la produse, pentru că România e o țară dependentă de importuri, servicii, combustibili sau vacanțe. Cei care au credite în euro, de asemenea, vor plăti rate mai mari.