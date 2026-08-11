Prima ţară din Orientul Mijlociu care aboleşte pedeapsa cu moartea: Nu a mai aplicat pedeapsa capitală de peste 20 de ani

Parlamentul libanez a aprobat un proiect de lege privind abolirea pedepsei cu moartea. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Parlamentul libanez a aprobat marţi un proiect de lege privind abolirea pedepsei cu moartea, devenind prima ţară din Orientul Mijlociu care face acest pas istoric după mai bine de 20 de ani fără aplicarea pedepsei capitale, informează EFE, potrivit Agerpres.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în urma introducerii unor amendamente, astfel încât infracţiunile comise înainte de intrarea în vigoare a legii sunt pedepsite cu închisoare pe viaţă, iar cele comise ulterior cu închisoare pe viaţă agravată, a relatat Agenţia Naţională de Ştiri Libaneză (NNA). Aceasta înseamnă că instanţele libaneze nu mai pot pronunţa sentinţe de condamnare la moarte.

De altfel, Libanul menţine un moratoriu de facto asupra pedepsei cu moartea şi nu a efectuat nicio execuţie din 2004.

Retragerea blocului parlamentar al Forţelor Libaneze în timpul sesiunii parlamentare din 16 iulie a împiedicat adoptarea acestui proiect de lege.

Cu toate acestea, după ce a fost reintrodus ca punct prioritar pe ordinea de zi de marţi, proiectul de lege a fost în cele din urmă aprobat de membrii legislativului după adoptarea amendamentelor.

„Privarea de libertate nu este clemenţă”

Ministrul justiţiei libanez, Adel Nassar, a declarat presei locale că, prin această abolire, Libanul „îşi revendică rolul de pionier în regiune ca apărător al drepturilor omului”, adăugând că „prin abolirea pedepsei cu moartea, Libanul a ales să combată crima în loc să recurgă la pedeapsa capitală”.

De asemenea, el a reiterat că abolirea pedepsei capitale nu ar trebui interpretată ca o formă de clemenţă faţă de infracţiuni şi criminali: „Privarea de libertate nu este clemenţă”.