Un biolog din Georgia a construit copaci artificiali într-un iaz inundat: Colonia de berze de pădure a crescut de la 18 cuiburi la 484

4 minute de citit Publicat la 15:21 11 Aug 2026 Modificat la 15:21 11 Aug 2026

Barză de pădure - Mycteria americana, cunoscută și ca tantalul american. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Timp de ani de zile, un refugiu pentru fauna sălbatică de pe coasta statului Georgia a ascuns una dintre cele mai discrete victorii în domeniul conservării naturii din America.

Potrivit unui profil publicat de U.S. Fish and Wildlife Service, biologul John Robinette și-a petrecut 20 de ani la Harris Neck National Wildlife Refuge, dezvoltând metode neobișnuite pentru a salva o pasăre aflată în dificultate.

Cea mai importantă idee a sa pare aproape prea simplă: dacă arborii continuă să moară, atunci să construim alții noi din lemn și metal.

O colonie cu o problemă majoră

În 1987, iazul de reproducere al rezervației, Woody Pond, a găzduit primele berze de pădure (n.r. Mycteria americana, cunoscută și ca tantalul american). În acel an, 18 cuiburi au produs 43 de pui, un început promițător pentru o specie care la acea vreme era considerată pe cale de dispariție.

Bucuria a fost de scurtă durată. În anul următor, ratonii au atacat colonia după ce nivelul apei din iaz a scăzut, oferind prădătorilor acces ușor la cuiburi.

Berzele de pădure sunt pretențioase în privința locurilor în care își construiesc cuiburile. Ele preferă copacii aflați în apă adâncă, deoarece terenul inundat ține ratonii și alți prădători tereștri la distanță.

Prin urmare, rezervația a ridicat nivelul apei din Woody Pond cu aproximativ 1,8 metri pentru a proteja păsările.

Decizia a rezolvat o problemă, dar a creat-o pe alta. Majoritatea arborilor nu pot supraviețui dacă sunt permanent inundați, iar copacii din iaz au început să moară.

Construirea copacilor din lemn și bare metalice

Aici a intervenit ideea lui Robinette. La începutul anilor 1990, după cum descrie profilul FWS, el a propus construirea unor structuri artificiale pentru cuibărit, care să înlocuiască arborii ce mureau în iazul inundat.

La început, unii dintre colegii săi au fost sceptici. Berzele de pădure sunt păsări sălbatice și nu sunt tocmai cunoscute pentru folosirea unor „mobilier” construit de oameni.

Personalul rezervației a mers însă mai departe. Au construit șase structuri folosind lemn, bare metalice și plasă și, în același timp, au plantat în apropiere puieți de chiparos.

Spre deosebire de arborii care se aflau inițial în iaz, chiparosul este adaptat în mod natural la zonele cu apă și poate tolera inundarea pe termen lung după ce se dezvoltă suficient.

Ideea era ca arborii tineri să preia în cele din urmă rolul structurilor artificiale, atunci când aveau să crească suficient de mult pentru a rezista inundațiilor.

Berzele nu au părut deranjate de înlocuitor. Același raport al FWS arată că, în timp ce noii chiparoși creșteau lent în fundal, păsările își construiau cuiburile pe platformele artificiale.

De la un experiment nesigur la un sezon record

Rezultatele au apărut lent, apoi aproape dintr-odată.

Până în 2002, rata de supraviețuire până la stadiul de pui capabil să zboare la Woody Pond era cu 20% mai mare decât în alte colonii de reproducere din apropiere.

Zece ani mai târziu, în 2012, biologii au numărat 484 de cuiburi în acel loc, o creștere uriașă față de cele 18 cuiburi de la început.

O astfel de revenire nu a fost doar o poveste de succes la nivel local. Ea a făcut parte dintr-un proces mai amplu de refacere a populației.

De la includerea speciei pe lista celor pe cale de dispariție, în 1984, populația berzei de pădure a crescut, iar la 30 iunie 2014, U.S. Fish and Wildlife Service a reclasificat oficial specia, mutând-o de la statutul de „pe cale de dispariție” la cel de „amenințată”.

Această reclasificare a reprezentat un progres real, însă nu a însemnat că toate problemele speciei au dispărut.

De ce a fost atât de important nivelul apei

Legătura dintre inundare și supraviețuirea cuiburilor nu este specifică zonei Harris Neck. Ea se regăsește în întregul areal al speciei.

Un raport separat al U.S. Fish and Wildlife Service privind habitatul berzei de pădure, întocmit de biologul John C. Ogden, arată că inundarea terenului de sub o colonie funcționează în principal ca mecanism de apărare împotriva prădătorilor mamifere.

Studiile efectuate asupra coloniilor de berze din Georgia și Florida au înregistrat rate ridicate de prădare de către ratoni ori de câte ori zonele s-au uscat în timpul sezonului de reproducere.

Atunci când apa rămâne adâncă, prădătorilor le este mai greu să ajungă la cuiburi.

Dacă nivelul apei scade, colonia poate pierde majoritatea puilor într-un singur sezon nefavorabil.

O afacere de familie, nu doar o meserie

A fost nevoie de mai mult de o singură persoană pentru ca proiectul să fie dus la capăt.

Platformele pentru cuiburi au fost construite și instalate cu ajutorul Georgia Department of Natural Resources, cu finanțare din partea Ducks Unlimited și a biroului regional de sud-est al Serviciului, iar Orangeburg National Fish Hatchery a furnizat pești pentru popularea iazurilor.

Potrivit profilului FWS, Robinette a descris proiectul drept un efort de cooperare uriaș și foarte satisfăcător.

Numărarea cuiburilor a presupus ore întregi de observație răbdătoare, iar soția lui Robinette i s-a alăturat adesea, împărtășindu-i pasiunea pentru păsări.

Fiica lor cea mică a petrecut ore întregi observând berzele cum își închideau rapid ciocurile peste pești, contribuind la monitorizarea eficienței iazurilor în care erau crescuți peștii.

Mai târziu, un coleg biolog din cadrul Serviciului, Billy Brooks, l-a descris simplu pe Robinette drept un biolog care „face lucrurile să se întâmple”.

O idee mică, un impact uriaș

Nimeni nu și-a propus să creeze un înlocuitor perfect pentru o mlaștină cu chiparoși.

Echipa lui Robinette avea nevoie doar de locuri pentru cuibărit care să nu putrezească sub apă, așa că le-a construit folosind materialele disponibile.

Treizeci de ani mai târziu, sezonul record de la Woody Pond ne amintește că refacerea populațiilor de animale sălbatice nu necesită întotdeauna un plan grandios.

Uneori este suficient să existe cineva dispus să bată bare metalice într-un iaz inundat și să vadă dacă păsările vor veni.