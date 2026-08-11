Valurile de căldură marină nu ucid doar coralii. Cercetătorii avertizează că fenomenul pune în pericol și sănătatea oamenilor

Apus de soare pe caniculă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Valurile de căldură marină reprezintă o ameninţare tot mai mare la adresa sănătăţii umane, efectele acestora depăşind moartea recifelor de corali şi declinul resurselor piscicole, conform unui nou studiu, citat marţi de agenţia de presă Xinhua, potrivit Agerpres.

Cercetătorii de la Universitatea Adelaide din Australia şi de la Universitatea din Hong Kong au solicitat ca valurile de căldură marină să fie recunoscute drept o problemă majoră de sănătate publică, susţinând că impactul lor asupra oamenilor a fost în mare măsură trecut cu vederea, în pofida dovezilor tot mai numeroase privind consecinţele ample pe care le au, potrivit unui comunicat publicat marţi de universitatea australiană.

Creşterea riscului de probleme de sănătate mintală în comunităţile costiere

Studiul, publicat în revista ştiinţifică Nature Sustainability, subliniază modul în care perioadele prelungite cu temperaturi oceanice neobişnuit de ridicate pot să declanşeze o serie de efecte ce afectează sănătatea umană, inclusiv agravarea fenomenelor meteorologice extreme, reducerea rezervelor de fructe de mare şi creşterea riscului de probleme de sănătate mintală în comunităţile costiere.

Valurile de căldură marină au devenit mai frecvente, mai lungi şi mai intense odată cu încălzirea climei, au afirmat cercetătorii, adăugând că acestea au fost asociate cu mortalitatea marină în masă, albirea coralilor, înmulţirea algelor dăunătoare şi perturbări în sectorul pescuitului şi al acvaculturii.

Autoarea principală a studiului, Laura Falkenberg, de la Universitatea din Adelaide, a declarat că efectele valurilor de căldură marină asupra oamenilor au primit mult mai puţină atenţie comparativ cu impactul lor asupra mediului înconjurător.

Temperaturile extreme ale oceanelor pot contribui la apariţia unor sisteme meteorologice mai intense, sporind riscurile asociate furtunilor şi inundaţiilor, în timp ce înmulţirea algelor dăunătoare poate contamina fructele de mare şi poate prezenta riscuri grave pentru sănătate.