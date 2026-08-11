Garda Forestieră a găsit „una dintre cele mai mari zone de tăieri ilegale de arbori descoperite în ultimii ani”, anunță Diana Buzoianu

2 minute de citit Publicat la 12:26 11 Aug 2026 Modificat la 12:26 11 Aug 2026

Mașină de la Garda Forestieră lângă un camion cu cherestea. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Garda Forestieră Națională via Facebook

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că va merge în județul Brașov, unde Garda Forestieră a descoperit una dintre cele mai mari zone de tăieri ilegale de arbori identificate în ultimii ani. Potrivit ministrului, aproximativ 5.000 de copaci au fost tăiați ilegal într-o singură zonă.

Diana Buzoianu a făcut anunțul luni seară, la Euronews, precizând că va merge în județul Brașov în cursul acestei săptămâni pentru a vedea situația de la fața locului.

„În momentul de față avem o Gardă Forestieră care a scos la iveală un număr record de tăieri ilegale, chiar o să mergem în județul Brașov săptămâna aceasta, unde a fost identificat un caz cu 5.000 de arbori tăiați ilegal, într-o singură zonă. Una dintre cele mai mari zone de tăieri ilegale descoperite în ultimii ani de zile”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministra Mediului: Fenomenul tăierilor ilegale există în continuare

Ministrul Mediului susține că verificările realizate anterior la Garda Forestieră au scos la iveală tot mai multe cazuri de tăieri ilegale care, în trecut, nu erau identificate.

Diana Buzoianu afirmă că imaginea potrivit căreia fenomenul tăierilor ilegale ar fi dispărut nu corespunde realității.

„Toată lumea era mulțumită. Fenomenul tăierilor ilegale părea că nu mai există. Asta era povestea care mi se vindea. El există în continuare, acest fenomen, și mă bucur că autoritățile în sfârșit iau măsurile necesare să crească cazurile pe care le descoperă”, a afirmat ministrul.

Potrivit acesteia, creșterea numărului de cazuri identificate nu înseamnă neapărat că tăierile ilegale s-au înmulțit, ci poate reflecta și intensificarea controalelor și îmbunătățirea capacității autorităților de a descoperi aceste fapte.

Cele mai multe prejudicii, identificate în luna decembrie

Diana Buzoianu vorbea încă din luna martie despre necesitatea monitorizării constante a situației tăierilor ilegale. Ministrul a spus atunci că solicită periodic rapoarte din partea Gărzii Forestiere privind controalele și prejudiciile descoperite.

Potrivit datelor prezentate de ministru, luna decembrie a fost una cu rezultate deosebite în ceea ce privește identificarea tăierilor ilegale.

„În luna decembrie au fost identificate mai multe prejudicii și mai multă masă de lemn ilegal tăiată. Cam 30 la sută prejudicii identificate din tot anul 2025. Deci, din momentul în care am schimbat conducerea Gărzii Forestiere a crescut exponențial și numărul de controale, dar și rezultatele din teren”, a declarat în luna martie Diana Buzoianu.

În acest context, cazul din județul Brașov, unde Garda Forestieră a identificat aproximativ 5.000 de arbori tăiați ilegal într-o singură zonă, este prezentat de ministru drept unul dintre cele mai importante descoperite în ultimii ani.