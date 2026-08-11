Barjele scufundate în Dunăre sunt păzite de patrule de Poliție. Doi bărbați au încercat să fure bucăți din ele, unul a fost prins

Scufundarea celor 4 barje în Dunăre înseamnă cel puțin 9 zile câştigate pentru Cernavodă. Sursa foto: Facebook

Poliţiştii constănţeni şi cei de la Poliţia de Frontieră desfăşoară acţiuni de patrulare şi supraveghere în zona barjelor scufundate în Dunăre, în apropierea localităţii Izvoarele, existând suspiciunea că persoane aflate la bordul unei şalupe ar fi încercat să sustragă componente de la acestea.



Potrivit unui comunicat de presă remis de IPJ Constanţa și citat de Agerpres, poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Transporturi au fost sesizaţi că două persoane aflate pe o şalupă ar sustrage componente de la barjele scufundate în Dunăre în zona localităţii Izvoarele.



Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat că barjele nu au componente lipsă şi nu prezintă urme de tăiere.



"În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul ambarcaţiunii, un bărbat, de 46 de ani, care a fost condus la audieri. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către poliţişti, sub aspectul săvârşirii tentativei la infracţiunea de furt calificat", transmite IPJ Constanţa.



În prezent, poliţiştii din cadrul IPJ Constanţa, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă desfăşoară misiuni de patrulare, monitorizare şi supraveghere pe sectorul fluvial şi în zonele adiacente localităţii Izvoarele.



"Acţiunile au un caracter permanent şi preventiv, fiind orientate spre descurajarea oricăror iniţiative de natură infracţională, creşterea gradului de siguranţă şi asigurarea unei reacţii prompte la orice sesizare", transmite IPJ Constanţa.

Patru barje au fost scufundate în Dunăre, săptămâna trecută, pentru creşterea nivelului apei în zona CNE Cernavodă pentru ca reactorul 2 al Centralei să nu fie oprit.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni seară, la Euronews, că nu mai este valabilă estimarea de duminică, potrivit căreia Centrala de la Cernavodă poate funcţiona nouă zile după lucrările de creştere a debitului fluviului Dunărea. "S-a creat un obstacol, un dâmb, care practic a reorientat debitul de apă", a explicat Diana Buzoianu, subliniind că apa are de parcurs 60 de kilometri din locul în care s-au făcut lucrări până la Centrala nucleară de la Cernavodă.

Unitatea 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă ar putea fi oprită în următoarele 48 de ore, după ce nivelul Dunării a atins pragul critic de -230 centimetri. Secretarul de stat Cristian Bușoi a declarat la Antena 3 CNN că nu există risc de blackout, nu vor exista raționalizări ale energiei, dar vor crește importurile.