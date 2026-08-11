Procurorul din Caraș-Severin, care a făcut scandal la terasă și a tras cu pistolul în agenții care voiau să-l prindă, scapă de arest

Procurorul din Caraș-Severin, care a făcut scandal la terasă și a tras cu pistolul în agenții care voiau să-l prindă, scapă de arest. FOTO Getty Images

Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins, luni seara, propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind luarea măsurii arestării preventive faţă de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, acuzat de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi ultraj.

Instanţa a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.



Hotărârea poate fi contestată, scrie Agerpres.

"În baza art. 227 alin. 1 Cod procedură penală respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul B. R. G.(...) ca neîntemeiată. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub măsura preventivă a reţinerii luată prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia în dosar nr. 46/78/P/2026 din data de 09.08.2026 ora 23:55, dacă nu este reţinut, arestat sau deţinut în altă cauză. (...) Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare", se arată în soluţia pe scurt publicată pe portalul CA Alba Iulia



Procurorul din Caraş-Severin a fost reţinut după ce ar fi produs un scandal într-un local public din Hunedoara, iar la venirea unui echipaj de poliţie ar fi folosit un spray lacrimogen şi ar fi tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat de agenţi.



Prezentat, luni, CA Alba Iulia cu propunere de arestare preventivă, formulată de Parchetul de pe lângă CA Alba Iulia, procurorul a declarat jurnaliştilor, înaintea începerii şedinţei de judecată, că nu a tras cu arma.



El a susţinut că avea arma pentru a se "autopăra".



Întrebat de cine anume, procurorul a răspuns că de cei care încearcă să îl "asasineze de mai mulţi ani", respectiv de "mafia din Banat".



Procurorul a mai susţinut că nu a mers la discotecă cu arma.



Este vorba de procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin.