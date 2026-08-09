Primele efecte ale scufundării barjelor. Nivelul Dunării la Centrala de la Cernavodă a crescut cu patru centimetri în 24 de ore

1 minut de citit Publicat la 08:38 09 Aug 2026 Modificat la 12:39 09 Aug 2026

Primele efecte ale scufundării barjelor. Nivelul Dunării la Centrala de la Cernavodă a crescut cu patru centimetri. FOTO: Facebook Apele Române

Nivelul Dunării în zona Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a crescut, duminică dimineață, cu aproximativ patru centimetri. Directorul centralei a declarat că această creștere este unul dintre primele efecte vizibile ale operațiunii de scufundare controlată a patru barje.

Intervenția, desfășurată pe parcursul mai multor zile, a fost precedată de calcule și verificări menite să asigure îndeplinirea tuturor condițiilor de siguranță. Zona a fost inspectată inclusiv cu ajutorul dronelor, pentru a se determina intensitatea curenților.

Inițial, autoritățile au luat în calcul folosirea scafandrilor, însă planul a fost modificat după ce s-a stabilit că intervenția acestora ar fi fost prea periculoasă.

Primele efecte ale scufundării barjelor. Nivelul Dunării la Centrala de la Cernavodă a crescut cu patru centimetri

Cele patru barje destinate scufundării au fost încărcate cu piatră. Ulterior, în interiorul lor a fost pompată apă, astfel încât coborârea pe fundul Dunării să se producă lent și controlat. Sâmbătă seara, pentru scufundarea ultimelor două barje, au fost folosite pompe.

În cadrul operațiunii au fost utilizate în total șase barje. Patru dintre acestea au fost scufundate, iar celelalte două au rămas la suprafață și au fost folosite pentru stabilizarea și poziționarea celor coborâte în apă.

Scufundarea primelor două barje a durat aproximativ 11 ore, în timp ce operațiunea din ziua următoare, în care au fost scufundate ultimele două, s-a încheiat după circa șapte ore.

Reprezentanții echipelor aflate la fața locului au explicat că, în prima zi, toate etapele intervenției au fost verificate în detaliu, ceea ce a permis ca lucrările din a doua zi să fie finalizate într-un timp mai scurt.

Potrivit conducerii Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, nivelul Dunării a crescut cu patru centimetri după încheierea operațiunii. Estimările inițiale indicau că acest nivel ar putea fi menținut timp de câteva zile.

Evoluția situației va depinde însă și de debitul fluviului și de prognozele hidrologice din perioada următoare.

În ceea ce privește evoluția fluviului, prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor aduce vești mai bune. După o perioadă de stagnare, care va ține până pe 12 august inclusiv, cu debite în jurul valorii de 1.400 mc/s, urmează o ușoară creștere: de pe 13 august, debitul Dunării ar urma să urce spre 1.450 mc/s, pentru ca pe 15 august să atingă 1.500 mc/s.