Antena 3 CNN Meteo Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de vânt, rafalele ajung la 60 km pe oră

Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de vânt, rafalele ajung la 60 km pe oră

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 09:45 09 Aug 2026 Modificat la 10:12 09 Aug 2026
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vant puternic
Mai multe zone din România se află, duminică, sub Cod Galben de vânt puternic. Foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă până la ora 15.00 în judeţele Constanţa şi Tulcea.

În zona litorală a județului Constanța sunt vizate localitățile Constanța, Năvodari, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Topraisar, 23 August, Agigea, Corbu, Limanu, Albești, Pecineaga, Istria, Săcele, Costinești și Mangalia.

Avertizarea este valabilă și în Delta Dunării, în zonele localităților Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc și Pardina.

În zona litorală a județului Tulcea sunt vizate localitățile Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti și Sfântu Gheorghe.

Potrivit avertizării, se vor semnala intensificări temporare ale vântului, cu viteze la rafală de 50-60 km pe oră.

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Etichete: cod galben de vant Constanța Tulcea avertizare meteo ANM avertizare nowcasting

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