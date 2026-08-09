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Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de vânt, rafalele ajung la 60 km pe oră

Mai multe zone din România se află, duminică, sub Cod Galben de vânt puternic. Foto: Getty Images