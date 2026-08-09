FIFA i-a luat apărarea lui Infantino: Nu vom tolera niciun proces pentru alegerea preşedintelui incompatibil cu Statutele noastre

FIFA i-a luat apărarea lui Infantino. Foto: Getty Images

Federaţia internaţională de fotbal (FIFA) a emis un comunicat în care îi ia apărarea preşedintelui său, Gianni Infantino, şi a avertizat că nu va permite nicio mişcare externă sau extralegală de schimbare a preşedinţiei organizaţiei în afara mecanismelor stabilite în statutele sale, notează Agerpres.

Această luare de poziţie fermă vine pe fondul presiunilor cu care se confruntă oficialul elveţiano-italian, în vârstă de 56 de ani, înaintea alegerilor prezidenţiale programate pentru 2027.

Într-un comunicat atribuit purtătorului său de cuvânt, FIFA a afirmat că există un "efort concertat şi continuu' de a slăbi poziţia lui Infantino.

Textul precizează că actualul preşedinte al forului fotbalistic mondial a fost ales democratic pe 26 februarie 2016 de către cele 211 asociaţii membre şi subliniază că acesta continuă să îşi îndeplinească mandatul pentru care a fost ales.

'FIFA nu va sprijini, facilita sau tolera niciun proces legat de alegerea preşedintelui FIFA care este incompatibil cu Statutele FIFA, procedurile democratice şi cadrul de guvernanţă stabilit", subliniază comunicatul.

Tensiunile dintre Infantino şi unele confederaţii au escaladat în ultimele zile, în urma publicării detaliilor despre un plan al FIFA de privatizare a unei părţi din managementul Cupei Mondiale.

FIFA a vrut să vândă 20% din Cupa Mondială

Forul fotbalistic mondial a anunţat propunerea sa de a vinde 20% din FIFA Forward Enterprise (FFE), o nouă filială destinată să gestioneze operaţiunile comerciale şi evenimentele organizaţiei, cum ar fi Cupa Mondială.

Opoziţia, condusă de Uniunea asociaţiilor europene de fotbal (UEFA) şi alte sectoare, a crescut într-o asemenea măsură încât conducerea şi continuarea mandatului actualului preşedinte au fost puse sub semnul întrebării, în ciuda intenţiei declarate a lui Infantino de retrage proiectul respectiv, care ar fi deschis uşa investiţiilor private către unele dintre drepturile comerciale ale FIFA.

UEFA a subliniat că şi-a pierdut încrederea în actualul executiv al FIFA şi cere garanţii că iniţiative precum FFE nu vor mai fi luate în considerare.

În schimb, Confederaţia sud-americană de fotbal (CONMEBOL) s-a pronunţat în favoarea proceselor stabilite de FIFA şi da gestiunii actualului preşedinte, în timp ce Confederaţia africană de fotbal (CAF) şi-a exprimat deja sprijinul pentru candidatura sa la alegerile din 2027.

Cele 54 de asociaţii membre ale CAF reprezintă mai mult de un sfert din cei 211 membri ai FIFA.

"Responsabilitatea FIFA este faţă de cele 211 asociaţii membre ale sale şi faţă de fotbalul din întreaga lume. Nu vom permite ca nimic să ne distragă sau să ne abate de la obiectivul nostru de a consolida organizaţia, de a obţine rezultate pentru asociaţiile noastre membre şi de a continua munca de a face fotbalul cu adevărat global", se mai arată în comunicatul FIFA.