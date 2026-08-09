SUA oferă un miliard de dolari Columbiei în prima zi de mandat a noului președinte de extremă dreapta. Cine este "El Tigre"

Statele Unite au promis Columbiei un ajutor de un miliard de dolari, la doar câteva ore după învestirea noului președinte populist de dreapta al țării, Abelardo de la Espriella. sursa foto: Getty

Statele Unite au promis Columbiei un ajutor de un miliard de dolari, la doar câteva ore după învestirea noului președinte populist de dreapta al țării, Abelardo de la Espriella, scrie BBC.

Abelardo de la Espriella, un admirator al lui Donald Trump care a preluat în campania electorală multe dintre politicile liderului american, a promis în primul său discurs declanșarea unui "război total" împotriva cartelurilor de droguri.

Departamentul de Stat al SUA a transmis că "pachetul de securitate" îl va ajuta să atingă "obiectivele noastre comune", printre care combaterea criminalității organizate și a imigrației ilegale. Trump l-a criticat în repetate rânduri pe predecesorul de stânga al lui de la Espriella pentru modul în care a abordat ambele probleme.

Învestirea sa este cel mai recent exemplu al tendinței mai largi de deplasare spre dreapta a statelor din America Latină, pe fondul dificultăților economice și al îngrijorărilor provocate de violențele bandelor criminale.

În timpul celui de-al doilea mandat, Trump a acordat o atenție sporită Americii Latine, apropiindu-se de liderii cu viziuni politice similare și distanțându-se de cei cu care nu este de acord.

Înaintea alegerilor, Trump a afirmat că de la Espriella beneficiază de "sprijinul total și de întreaga forță a Statelor Unite", anticipând o relație "mult mai bună" cu Columbia după victoria acestuia în scrutinul din iunie.

Avocat și om de afaceri, de la Espriella s-a prezentat drept un candidat independent de sistem și a promis că va combate criminalitatea cu o "mână de fier".

În primul său discurs oficial, susținut în fața militarilor la o bază din apropiere, de la Espriella a promis că va zdrobi grupările insurgente, va reconstrui Columbia și va apăra democrația "prin rațiune sau prin forță".

El a afirmat că, în "epoca Tigrului", o referire la porecla pe care și-a atribuit-o, statul va acționa ferm și hotărât împotriva criminalității. "Nu va exista niciun loc pe teritoriul nostru în care infractorii să se poată simți în siguranță", a declarat noul președinte.

Planurile lui de la Espriella au fost comparate cu măsurile dure adoptate de alți lideri populiști de dreapta, precum Nayib Bukele în El Salvador și Daniel Noboa în Ecuador.

Abordarea diferă radical de cea a predecesorului său, Gustavo Petro, care a promovat o strategie denumită "pace totală" pentru soluționarea conflictului armat intern din Columbia, purtat între grupări de gherilă, stat și cartelurile de droguri. Politica lui Petro a pus accentul pe negocieri și pe acordarea de stimulente fermierilor pentru a renunța la cultivarea plantei de coca.

Criticii susțin că această strategie a eșuat. Numărul membrilor grupărilor armate a crescut în ultimii ani, iar un conflict violent între facțiuni rebele rivale, la granița dintre Columbia și Venezuela, a forțat zeci de mii de oameni să-și părăsească locuințele anul trecut.

Columbia și politicile lui Petro s-au aflat în mod repetat printre țintele criticilor lui Trump, care le-a asociat cu fluxurile de droguri și de migranți ilegali către Statele Unite.

La rândul său, Petro a criticat dur influența lui Trump în regiune, precum și capturarea de către administrația americană a președintelui socialist al Venezuelei, Nicolás Maduro, și a soției acestuia, Cilia Flores.

Petro, care nu a mai putut candida pentru un nou mandat, și Iván Cepeda, candidatul de stânga pe care l-a susținut, au insistat că statul columbian nu trebuie să devină un nou "vasal" al Statelor Unite.

Într-una dintre primele sale decizii în calitate de președinte, de la Espriella a anunțat că țara sa va adera la parteneriatul de securitate „Scutul Americilor”, fondat de Trump.

Departamentul de Stat al SUA a salutat decizia și a transmis că "agenda favorabilă creșterii economice” promovată de de la Espriella a creat oportunitatea de a "intensifica schimburile comerciale și de a consolida legăturile economice dintre țările noastre".

Prin această decizie, Columbia se alătură altor guverne de dreapta care au urmărit relații mai apropiate cu administrația Trump. Printre acestea se numără Argentina, al cărei președinte libertarian, Javier Milei, este admirat de de la Espriella.

Argentina a beneficiat de un pachet de sprijin financiar în valoare de 20 de miliarde de dolari din partea Trezoreriei SUA. Trump a declarat însă că ar privi "foarte diferit" ajutorul dat țării dacă Milei ar fi înlocuit de un președinte de stânga.

În schimb, Trump a amenințat în repetate rânduri că ar putea aplica guvernului comunist din Cuba un tratament similar celui rezervat lui Maduro în Venezuela.

Ascensiunea lui de la Espriella, alături de cea a lui Keiko Fujimori în Peru, înseamnă că președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva are acum mai puțini aliați politici în regiune, pe măsură ce numărul liderilor de stânga scade.

Lula îl va înfrunta însă în octombrie pe Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, aflat în închisoare. Flávio Bolsonaro este un politician populist de extremă dreapta și un apropiat al președintelui american.

De la Espriella a promis, de asemenea, o alianță militară puternică cu Statele Unite și Israelul. Poziția sa contrastează cu cea a lui Petro, care a rupt relațiile cu guvernul israelian din cauza ofensivei din Gaza și a susținut public cauza palestiniană.

Cine este Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella își spune "El Tigre", Tigrul.

Avocat cunoscut în mass-media și om de afaceri milionar, el s-a prezentat drept un candidat "din afara sistemului", care refuză să guverneze împreună cu "suspecții obișnuiți", o referire la elita politică din Columbia de dinaintea mandatului lui Petro.

Politicianul a ales să depună jurământul nu în capitala Bogotá, ci în orașul Cali, din vestul țării, semnalând astfel intenția de a se distanța de politica centralizată din trecut.

Înainte de a intra în politică, de la Espriella a avut o carieră de succes ca avocat al apărării, reprezentând membri ai unor grupări paramilitare implicate în traficul de droguri, categoria de infractori pe care promite acum să-i trimită la închisoare.

El și-a anunțat candidatura la o lună după ce un alt candidat conservator a fost împușcat mortal. În timpul campaniei, a apărut frecvent la mitinguri în spatele unor panouri din sticlă antiglonț și purtând o vestă antiglonț sau, uneori, tricoul echipei naționale de fotbal a Columbiei.

De la Espriella este cetățean american din 2023, după ce a locuit și a lucrat timp de mai mulți ani la Miami.

La ceremonia sa de învestire au participat procurorul general al SUA, Todd Blanche, și președintele FIFA, Gianni Infantino.