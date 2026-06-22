„Tigrul” susținut de Trump, candidatul de extremă dreapta Abelardo de la Espriella, câștigă alegerile prezidențiale în Columbia

Abelardo de la Espriella. sursa foto: Getty

Candidatul de extremă dreapta Abelardo de la Espriella, un populist admirator al lui Donald Trump care își spune „Tigrul”, pare să fi câștigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Columbia, oprind astfel incursiunea acestei națiuni sud-americane în politica de stânga, scrie Financial Times.

De la Espriella, un fost avocat al apărării în procese penale, cu un temperament vulcanic, care a promis că va construi mega-închisori în pădurea tropicală pentru a combate creșterea criminalității, a obținut aproape 13 milioane de voturi (49,65%), după contabilizarea a 99,65% din buletine de către Registratura Națională (autoritatea electorală), informează EFE, citată de Agerpres.

El l-a învins pe candidatul de stânga Iván Cepeda, care a primit aproape 12,7 milioane de voturi (48,70%) – un avantaj strâns, de circa 250.000 de buletine, ori 0,95 puncte procentuale.

Diferența dintre cei doi este mult mai strânsă decât prevăzuseră sondajele, fiind necesară finalizarea numărării voturilor în zilele următoare pentru a confirma oficial rezultatul.

Avantajul lui De la Espriella, din mișcarea Defensores de la Patria (Apărătorii Patriei), este mai redus decât cele circa 660.000 de voturi cu care s-a impus în primul tur, pe 31 mai, ceea ce arată că, deși ambii candidați și-au crescut scorul, Cepeda a făcut-o într-o proporție mai mare.

La scrutinul de duminică s-au înregistrat, conform numărătorii preliminare, 426.013 voturi albe (1,63%) și 220.507 voturi nule (0,83%), iar 29.455 de buletine nu au fost marcate (0,11%).

„Vreau să fiu ținut minte drept cel care a reconstruit națiunea, deoarce Columbia merită să devină ceea ce este menită să fie: o Națiune-Miracol”, a scris De la Espriella pe X, în timp ce voturile erau numărate duminică seara. El urmează să depună jurământul ca președinte pe 7 august, pentru un mandat de patru ani.

Un rezultat cu valoare juridică va fi emis după ce autoritățile electorale vor analiza buletinele, alături de eventualele contestații, în orele și zilele următoare. Președintele autorității electorale, Hernán Penagos, a făcut apel la calm după anunțarea rezultatelor preliminare.

„Procedurile și autoritățile pentru a soluționa contestațiile sunt, de asemenea, prevăzute de lege. Vreau să invit cetățenii să fie pe deplin liniștiți în legătură cu procesul care continuă să se desfășoare”, a declarat Penagos la Bogotá, semnalând că rezultatul final ar putea fi cunoscut chiar în această săptămână.

În Columbia, această procedură tehnică și juridică prin care autoritățile consolidează rezultatele oficiale – realizată de judecători și notari – se numește scrutin și, spre deosebire de numărătoarea preliminară (cu caracter informativ), are validitate legală, permițând verificarea cifrelor de la fiecare secție și procesarea contestațiilor.

Într-un discurs ținut duminică seara, Cepeda a spus că, deși recunoaște rezultatul numărătorii rapide, campania sa contestă rezultatele de la circa 33.000 de secții de votare.

Președintele aflat la final de mandat, Gustavo Petro, a afirmat, într-o serie de postări pe X, că „niciun președinte nu poate fi proclamat” până când judecătorii electorali nu vor ratifica numărătoarea inițială și că „există numeroase nereguli”. „Vă rog să rămâneți calmi, dragi cetățeni”, a scris Petro. „Realitatea este că avem o țară împărțită în două, cu o ingerință străină care ne răpește libertatea”.

Cine este „Tigrul”

De la Espriella, poreclit „Tigrul” de către susținătorii săi, s-a autoproclamat duminică președinte ales al Columbiei, după anunțarea rezultatului preliminar.

El a creat mișcarea Apărătorii Patriei în iulie 2025 și și-a înregistrat candidatura cu unicul scop de a împiedica menținerea la putere a stângii lui Petro și a succesorului acestuia, Cepeda, reușind să coaguleze în jurul său dreapta aflată până atunci în rândurile uribismului (curent politic bazat pe ideologia fostului președinte Álvaro Uribe Vélez).

Adesea îmbrăcat cu tricoul naționalei de fotbal a Columbiei și autointitulându-se El Tigre, De la Espriella se inspiră din modelul unor politicieni de dreapta iconoclaști și carismatici din emisfera vestică, printre care Nayib Bukele din El Salvador și Javier Milei din Argentina.

La 47 de ani, el se laudă că nu îi primește în mișcarea sa pe politicienii de până acum și a promis că, dacă va fi ales, va face din Columbia „patria miracolelor”, asemenea Coreei de Sud sau Irlandei, precum și o țară a antreprenorilor. Planul său de guvernare cuprinde un decalog de „miracole” pentru securitate, sănătate, educație, agricultură, mediu, cultură, femei, bunăstarea animalelor, sectorul minier-energetic și împotriva corupției.

Și-a făcut averea ca avocat al unor clienți controversați, precum omul de afaceri columbiano-venezuelean Alex Saab, în prezent arestat în SUA, sau David Murcia Guzmán, protagonistul celei mai mari escrocherii piramidale din Columbia.

Din trecutul său face parte și participarea, în urmă cu 20 de ani, la dialogurile de pace dintre guvernul președintelui Uribe (2002–2010) și Unitățile de Autoapărare din Columbia (AUC), prin intermediul Fundației Inițiative pentru Pace – motiv pentru care Cepeda l-a acuzat, în faza finală a campaniei, de presupuse legături cu paramilitarii.

Vocilor critice care i-au reproșat că nu a ocupat niciodată o funcție publică, De la Espriella le-a răspuns că acesta este, de fapt, un avantaj, fiindcă îl scapă de compromisuri cu politicienii și grupurile economice, subliniind că experiența lui este aceea de a „avea succes” ca om de afaceri și că va face același lucru la guvernare.

Cu acest discurs de self-made man și mesaje patriotice – inclusiv salutul militar și invocarea lui Dumnezeu –, a cucerit o bună parte din electorat, printre care catolici și evanghelici. Criticat pentru comentarii și atitudini machiste, el a promis să „combată cu o mână de fier infractorii și corupții”.

Succesul în instanțe cu firma sa, De la Espriella Lawyers, care l-a făcut milionar, l-a determinat să creeze și brandul „De la Espriella Style”, pe care îl definește drept „un spațiu pentru a celebra dolce vita, bunul gust și lucrurile făcute cu pasiune”. Acesta include mărci proprii precum romul Defensor, vinul Fratellone și linia de îmbrăcăminte pentru bărbați Siempre Avanti, dar și jachete, șepci, ochelari de soare și ceasuri Apărătorii Patriei.

Născut în Bogotá pe 31 iulie 1978, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero se identifică mai degrabă cu coasta caraibiană și cu muzica tradițională vallenato, datorită originii familiei sale din Montería.

Deține și cetățeniile italiană și americană – fapt care a stârnit dezbateri între juriști dacă reprezintă un impediment pentru funcția de șef al statului – și, prin stilul vestimentar și gusturile culinare, încearcă să fie cât mai italian cu putință, înregistrând chiar două discuri cu voce de tenor: „De mi alma italiana” și „Navegante”.

Este căsătorit din 2008 cu Ana Lucía Pineda. Cei doi au patru copii. Partenerul său de cursă și vicepreședintele ales este economistul José Manuel Restrepo, a cărui reputație academică a adus campaniei o notă de credibilitate.

Sprijinul lui Trump și provocările care îl așteaptă

De la Espriella, care deține proprietăți în Miami, a primit la începutul acestei luni sprijinul direct al lui Donald Trump. Duminică, el a afirmat că a vorbit la telefon cu președintele american, care i-ar fi recunoscut victoria: „Am vorbit acum câteva minute cu președintele Statelor Unite, președintele Donald Trump, și și-a exprimat sprijinul și recunoașterea victoriei noastre”, a declarat candidatul într-o transmisiune live a echipei sale.

La scurt timp, Trump a sărbătorit rezultatul printr-o postare pe Truth Social, unde a scris „He won! BIG!” („A câștigat! Grozav!”). Secretarul de stat american Marco Rubio l-a felicitat, de asemenea, telefonic, exprimându-și speranța de a „conlucra îndeaproape” pentru „cooperarea în materie de securitate regională”, pentru a pune capăt imigrației ilegale spre SUA și pentru a întări legăturile economice. De la Espriella a mai spus că a fost felicitat și de șeful de cabinet al premierului italian Giorgia Meloni.

În ultimele săptămâni, Trump își exprimase pe rețelele sociale sprijinul pentru candidatura lui De la Espriella și îl catalogase pe Cepeda drept un reprezentant al „stângii radicale”, susținând că o victorie a candidatului de dreapta ar favoriza creșterea economică, securitatea și cooperarea dintre cele două țări – o intervenție criticată de guvernul columbian și de legislatori democrați, care au considerat-o o ingerință în procesul electoral.

De la Espriella vrea să repare relațiile cu SUA, tensionate sub mandatul lui Petro, pe care le consideră un aliat „decisiv pentru a combate criminalitatea, narcoterorismul și pentru a putea elibera Columbia odată pentru totdeauna de atâta durere și violență”.

El a promis că un eventual guvern condus de el va menține relația comercială cu Washingtonul. Pe plan economic, a promis să deschidă zonele rurale pentru fracturare hidraulică (fracking) și să anuleze moratoriul impus de Petro asupra noilor contracte de hidrocarburi și miniere.

José Manuel Restrepo, fost ministru de finanțe, a declarat pentru FT că noul candidat va încerca să liniștească investitorii, în contextul unui deficit bugetar tot mai mare și al atacurilor lui Petro la adresa băncii centrale pe tema dobânzilor. „Ceea ce propunem este o gestionare fiscală responsabilă și un angajament ferm față de creșterea economică”, a spus Restrepo, descriind un program de ajustare bugetară menit să reducă treptat dimensiunea statului, prin eliminarea cheltuielilor inutile, a risipei birocratice și a cheltuielilor politice clientelare.

De la Espriella, care nu a deținut niciodată o funcție publică, se confruntă însă cu provocări importante. Congresul este divizat, coaliția lui Petro deținând cele mai multe locuri, dar fără o majoritate clară, astfel că noul președinte – un outsider fără un partid puternic în spate – va fi nevoit să negocieze cu politicieni de dreapta și de centru.

Este, totodată, probabil să se lovească de o rezistență puternică din partea electoratului lui Petro, mai ales în zonele rurale sărace și în anumite cartiere ale marilor orașe. Petro a fost o figură emblematică a protestelor naționale împotriva inegalității din 2021, care au paralizat o parte a țării, soldate cu pagube materiale și cu cel puțin 46 de morți în urma ciocnirilor cu forțele de ordine.

Alegerea sa în 2022 a ridicat rolul comunităților indigene și afro-columbiene în politica națională, ceva ce activiștii spun că vor apăra pe durata președinției lui De la Espriella. „Nu vom lăsa pe nimeni să ne uzurpe teritoriile, acolo unde se află resursele naturale”, a declarat William Pilcue Valbuena, lider al unei comunități indigene Nasa din provincia Cauca, în sud-vestul țării, care a mobilizat alegători pentru Cepeda.

Principala preocupare a alegătorilor a fost, potrivit sondajelor, securitatea. Violența și producția de cocaină au explodat în mediul rural, la zece ani după ce guvernul a semnat un acord de pace cu Forțele Armate Revoluționare ale Columbiei (FARC), la acea vreme cel mai mare grup rebel din țară. De la Espriella a promis să trimită armata să lupte direct împotriva gherilelor și a traficanților de droguri, în timp ce Cepeda promisese să continue politica lui Petro de a căuta dezarmarea prin negociere.

José Guevara, un șofer de taxi din Bogotá, spune că politicile dure ale lui De la Espriella sunt necesare pentru a potoli violența care zguduie mediul rural. „Violența nu poate fi învinsă decât cu violență”, a spus el, strecurându-se prin traficul sufocant al orașului, pe sub un panou pe care trona sloganul candidatului, „Puternic pentru patrie”. „Dacă stai la masă cu grupările armate, nu faci decât să le întărești.”