De ce nu a oprit Marocul valul de migranți care se îndrepta spre Ceuta. Concluzia serviciilor de informații spaniole

Mii de migranți din Maroc au forțat intrarea în Ceuta, joi, 30 iulie 2026. Foto: Hepta

Serviciile de informații din Spania au concluzionat că deși Marocul nu a planificat criza de la Ceuta, nici nu a luat măsuri pentru a opri valul uriaș de oameni care a traversat granița, ba chiar le-a facilitat trecerea. Potrivit El Pais, controalele de la frontiera marocană au fost relaxate treptat până când, de Ziua Tronului, la data de 30 iulie, au fost eliminate complet, în ciuda campaniei de dezinformare răspândite masiv pe rețelele sociale, potrivit căreia frontiera spre Spania era deschisă și putea fi traversată fără documente, relatează The Independent.

Spania estimează că în jur de 69.500 de migranți au fost repatriați în Maroc în ultimele 4 zile. Cifra depășește estimările inițiale, potrivit cărora 50.000 de oameni au ajuns ilegal în Ceuta în doar 48 de ore săptămâna trecută. 72 de oameni au murit pe partea spaniolă a frontierei, în timp ce 11 decese au fost raportate pe partea marocană.

Sute de marocani, majoritatea tineri, așteaptă în continuare într-o tabără improvizată pe plaja din Ceuta să afle ce se va întâmpla cu ei. Oamenii au spus că au rămas blocați în teritoriul autonom spaniol după ce magazinele din oraș s-au închis, au rămas fără alimente, localnicii le sunt ostili și nu pot să-și continue călătoria spre Spania continentală, după ce autoritățile de la Madrid au trimis acolo forțele armate.

Imagini filmate în oraș au arătat zeci de migranți odihnindu-se pe plaja El Trampolin, mulți înveliți în prosoape pentru a se proteja de vânt, în timp ce vehicule ale armatei și poliției patrulau în apropiere.

Juan Jesus Vivas, liderul Ceutei, a declarat pentru postul de televiziune Telecinco că între 3.000 și 5.000 de migranți se află încă în exclavă. Oficialul a adăugat că două centre de primire ale orașului, unul pentru adulți și altul pentru minori, au „colapsat”.

De asemenea, oficialul local Alberto Gaitan a spus că orașul gestionează în prezent situația a 862 de minori migranți, care beneficiază de protecții juridice speciale împotriva expulzării.

Imaginile șocante cu zecile de mii de marocani forțând granița în Ceuta au provocat o criză diplomatică în Uniunea Europeană și au alimentat discursul extremei drepte, criza din Ceuta nu este fără precedent.

De altfel, Ceuta, alături de cealaltă exclavă nord-africană a Spaniei, Melilla, se confruntă frecvent cu tentative de trecere a frontierei de către migranți care încearcă să ajungă în Europa.

Campanie masivă de dezinformare pe rețelele sociale

În 2021, 10.000 de oameni au forțat trecerea în Ceuta. Nici atunci nu a existat vreun avertisment, deși, la fel ca acum, mobilizarea s-a făcut pe rețelele sociale.

„Frontiera este deschisă și poate fi traversată fără documente.Dacă vezi aceste scări, visul tău a devenit realitate”. Este mesajul care a circulat masiv pe rețelele sociale, înainte ca zeci de mii de oameni, majoritatea tineri, să traverseze ilegal granița în Spania. Postările au dispărut. Ministrul marocan de Interne a spus că dezinformarea a fost coordonată de rețelele de trafic de persoane.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat sâmbătă că agenția de informații externe a țării, Centrul Național de Informații (CNI), aflată sub coordonarea Ministerului Apărării, nu l-a avertizat cu privire la un val iminent de treceri. El Pais a relatat că acest lucru a provocat tensiuni între cele două ministere.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a minimalizat tensiunile relatate.

Ministrul Apărării, Margarita Robles, a refuzat să spună dacă CNI avea informații anterioare despre trecerea masivă a frontierei, adăugând că activitatea agenției este secretă și lăudând munca „excepțională” a personalului serviciilor de securitate spaniole.

Concluzia serviciilor de informații: Marocul a permis trecerea migranților

Juan Jesus Vivas, liderul Ceutei, a criticat guvernul marocan, spunând că în Ceuta există percepția larg răspândită că acesta a permis, dacă nu chiar a orchestrat, criza.

„Marocul ne-a arătat că nu este de încredere. Nu există alternativă decât să punem în aplicare toate măsurile necesare pentru a ne asigura că nu poate face acest lucru din nou”, a declarat Vivas pentru cotidianul spaniol El Pais.

Potrivit unor informații publicate de El Pais și postul spaniol de radio Cadena SER, care citează oficiali familiarizați cu situația, serviciile de informații spaniole au concluzionat că Marocul nu a planificat trecerea masivă a frontierei, dar a permis ca aceasta să aibă loc.

Nu a existat un „plan machiavelic” al Marocului, scrie El Pais, pur și simplu situația a scăpat de sub control, facilitând astfel trecerea valului uriaș de oameni în Ceuta.

Potrivit relatărilor, controalele de la frontiera marocană au fost relaxate treptat în luna iulie și ar fi fost eliminate în timp ce mulțimile se îndreptau spre punctul de trecere Tarajal, în timpul sărbătorii Zilei Tronului din Maroc.

Deși operațiunea nu a fost orchestrată de către instituțiile statului marocan, potrivit experților spanioli citați de El Pais, aceștia au văzut-o ca pe o oportunitate. Astfel, Marocul, care revendică teritoriile Ceuta și Melilla, a setat agenda presei din întreaga lume, dar și pe cea a guvernelor europene.

Tensiuni diplomatice în UE după criza din Ceuta

Imaginile din Ceuta au alimentat discursul anti-imigrație în Europa și a provocat tensiuni diplomatice în cadrul Uniunii Europene privind politica de frontieră. Italia și Finlanda au cerut chiar ca Spania să fie exclusă din Spațiul Schengen.

Spania a acuzat unele state europene că în loc să se solidarizeze cu situația din Ceuta, reacțiile lor au fost polarizante.

„Uniunea Europeană nu își poate permite acest tip de reacție egoistă, polarizantă și ilegală”, a spus premierul Pedro Sanchez.

Ministrul de Externe Jose Manuel Albares a declarat luni că Spania a sprijinit anterior alte state membre ale UE în timpul unor crize migratorii și că acum așteaptă același sprijin. O reuniune a miniștrilor de Interne din UE va avea loc marți.

„Nu ne putem permite ca trecerile masive şi necontrolate, instrumentalizarea migraţiilor sau alte ameninţări hibride să dea impresia că este posibil să intri ilegal în Uniunea Europeană. Şi ca o intrare ilegală să se poată transforma apoi într-o şedere legală”, se arată într-o scrisoare semnată de 22 de lideri ai statelor membre UE.

De asemenea, Albares a acuzat guvernul Italiei că contribuie la amplificarea dezinformării. Șeful diplomației spaniole a spus că Marocul a oferit imediat sprijin polițienesc și nu a impus condiții pentru cooperarea sa, permițând returnarea rapidă a majorității celor care au trecut frontiera.