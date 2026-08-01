Presa spaniolă: mobilizarea pentru invazia migranților în Ceuta s-a făcut pe 5 grupuri de Facebook și pe Tiktok

Cel puțin 67 persoane au murit încercând să ajungă în exclava spaniolă Ceuta. Foto: Profimedia Images

Valul de migranți care au luat cu asalt exclava Ceuta ar fi putut fi rezultatul unei coordonări prin intermediul rețelelor sociale. Mobilizarea ar fi fost organizată prin intermediul mai multor grupuri de Facebook, dar și prin intermediul unor platforme precum WhatsApp, TikTok și Instagram, unde au fost distribuite zvonuri false, hărți ale traseului și informații despre traversarea spre Spania, potrivit rtve.es.

Hashtagurile #fnideq, #ceuta, #haraga, #hraga sau #hijma s-au înmulțit în ultima săptămână pe rețelele sociale din Maroc, datorită miilor de tineri care au trecut granița cu orașul spaniol Ceuta de joi. Nu se știe dacă au fost organizați sau dacă a fost o mișcare spontană, dar au folosit masiv rețelele sociale pentru a face schimb de informații despre itinerariul de urmat, pentru a-și arăta călătoria sau pentru a-și sărbători sosirea în Spania.

Pe Facebook, au existat cinci grupuri, însumând 250.000 de utilizatori , care au fost șterse în ultimele zile. Aceste grupuri foloseau nume precum „Hraga Ceuta” sau similare, făcând aluzie la cuvântul arab pentru „foc”. Un alt hashtag folosit pe rețelele de socializare este „hijma”, care înseamnă atac.

Hărți cu ruta către Ceuta publicate pe TikTok

Pe TikTok, un număr mare de tineri au încărcat videoclipuri cu sosirea lor în Ceuta, unii dintre ei sărbătorind realizarea lor. Unul dintre ei s-a înregistrat într-un apel video cu un alt tânăr, povestind despre isprava sa.

Acum șase zile, unii utilizatori au publicat hărți cu traseul de urmat înot din Castillejos (Maroc) până în orașul autonom spaniol și, de asemenea, spre Melilla.

Pe Facebook, există chiar și utilizatori care vând costume de neopren pentru bărbați sau femei, destinate celor care vor să treacă granița pe mare.

Mulți au ajuns la Ceuta înotând în jurul digului Tarajal, care marchează sfârșitul graniței terestre dintre Maroc și Ceuta, pe lângă marea deschisă. De fapt, unii tineri s-au filmat chiar și înotând purtând costume de neopren.

Aproximativ 60.000 de persoane au sosit în orașul spaniol din Maroc începând de joi, provocând cea mai mare criză a migranților din 2021 care a dus la cel puțin 57 de decese. Între timp, de vineri, aproximativ 37.500 de persoane s-au întors în Maroc în urma desfășurării armatei spaniole la frontieră, împreună cu 400 de ofițeri din cadrul Poliției Naționale și Gardei Civile.

Trebuie precizat faptul că, tot prin intermediul rețelelor de socializare au fost organizate protestele de anul trecut ale tinerilor din Generația Z, care cereau îmbunătățiri cu sloganuri precum „Nu vrem Campionatul Mondial, vrem asistență medicală ”. Aceștia au cerut reforme guvernamentale în domeniul sănătății și educației, oportunități de angajare și o mai mare justiție socială, dar tulburările sociale au fost reprimate de autorități, care au arestat sute de persoane.

Spania a condamnat reacția „egoistă, polarizantă și ilegală” în urma crizei migranților din Ceuta. Oficialii de la Madrid spun că aproape toți cei 60.000 de migranți care au ajuns în exclavă pe 30 iulie s-au întors în Maroc, în timp ce ministrul de interne spaniol, Fernando Grande-Marlaska, a declarat sâmbătă că numărul morților a crescut la 67, potrivit BBC.