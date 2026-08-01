Gianni Infantino renunță la planul de a vinde o parte din FIFA. UEFA spune că și-a pierdut încrederea în conducerea organizației

7 minute de citit Publicat la 14:56 01 Aug 2026 Modificat la 14:56 01 Aug 2026

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, sâmbătă, că a renunțat la controversatul plan de a vinde o parte din companie, în urma criticilor. Infantino a declarat că a devenit clar că proiectul „a creat diviziuni” care „nu mai sunt în interesul” obiectivului său inițial, scrie BBC News. UEFA a declarat, ulterior deciziei, că și-a pierdut încrederea în conducerea FIFA, dar a salutat decizia de a retrage planul, descriind-o drept „o victorie pentru întregul joc”.

Infantino le-ar fi oferit celor 211 asociații membre FIFA 40 de milioane de dolari dacă acestea susțineau propunerea de investiții private în turneele sale, inclusiv la Cupele Mondiale masculine și feminine.

Cu toate acestea, UEFA, care guvernează fotbalul european, a răspuns dur la acest anunț, votând pentru boicotarea Cupelor Mondiale dacă planurile ar merge mai departe, iar alte organisme de conducere și-au exprimat, de asemenea, opoziția.

Vineri, directorul operațional al FIFA, Kevin Lamour, a declarat că propria administrație a forului de conducere a fost „înșelată” în legătură cu proiectul.

Carlos Cordeiro, consilierul principal al lui Infantino pentru strategie și guvernanță globală, a demisionat din această cauză, spunând că propunerea este „o afacere proastă pentru fotbal” și că ar „ipoteca viitorul fotbalului”.

Reacția a venit după ce alte două confederații majore s-au pronunțat împotriva planurilor.

CONCACAF, care guvernează fotbalul în America de Nord, Centrală și Caraibe, și a găzduit Cupa Mondială 2026, a declarat că membrii săi „au respins” propunerea, surse afirmând că marea majoritate a asociațiilor din regiune își pierd sau și-au pierdut deja încrederea în Infantino.

Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a declarat că este „solidară” cu UEFA și CONCACAF, în timp ce prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că Infantino este „omul nepotrivit” pentru a conduce FIFA.

Infantino se află acum sub o presiune imensă, în timp ce vrea să intre în cursa pentru un al patrulea mandat de președinte la Congresul FIFA din martie.

„Scopul nostru a fost întotdeauna, și va fi întotdeauna, să ne unim și să ne îmbunătățim”, a adăugat el, într-un comunicat.

„Mergând mai departe, intenția mea este să reunesc toate părțile interesate în zilele și săptămânile următoare, în spiritul interesului comun pentru jocul nostru”, a mai spus Infantino. Președintele AFC, șeicul Salman bin Ebrahim Al Khalifa, a salutat retragerea planului. „Viitorul fotbalului global trebuie să fie întotdeauna modelat prin consultări adecvate, dialog colectiv și respect pentru structurile de guvernanță consacrate ale jocului nostru”, a spus el.

Implementarea planului era puțin probabilă

În ciuda respingerilor din partea UEFA și CONCACAF, FIFA a promis inițial, vineri, că va continua cu propunerile sale, spunând că „nimeni nu vinde fotbalul”. Cu toate acestea, Infantino ar fi avut nevoie de sprijinul majorității asociațiilor membre pentru a adopta planul, ceea ce înseamnă că 106 dintre cei 211 membri ai săi trebuiau să voteze în favoare. Acest lucru a devenit puțin probabil când AFC s-a alăturat UEFA și CONCACAF în opoziție. UEFA are 55 de voturi, CONCACAF are 35, iar AFC are 46. Dacă toate asociațiile membre ar fi susținut poziția organului lor de conducere, asta ar fi însemnat că 136 de națiuni ar fi votat împotriva planului lui Infantino. Organele de conducere din Africa (CAF) și Oceania (OFC) anunțaseră că vor discuta planul FIFA în august. Conmebol, forul de conducere al fotbalului sud-american, a declarat că a solicitat FIFA „informații și clarificări suplimentare” cu privire la „domeniul de aplicare, structura, guvernanța și posibilele efecte” ale propunerilor.

Care era planul lui Infantino

Gianni Infantino dorea să creeze o filială comercială pentru a organiza principalele evenimente, inclusiv Cupele Mondiale, cu investitori externi care să poată cumpăra acțiuni. El a spus că va „invita terțe părți să facă investiții minoritare, necontrolate” într-o nouă filială: Fifa Forward Enterprise (FFE). Infantino a stabilit termenul limită 19 septembrie pentru ca federațiile de fotbal să-i accepte planurile dacă doreau să acceseze o sumă inițială de 20 de milioane de dolari. Un document de 25 de pagini creat de banca de investiții JP Morgan a prezentat modul în care turneele FIFA s-ar extinde pentru a atinge o creștere estimată a plăților de 24 de milioane de euro per asociație membră în ciclul 2035-2039. Raportul menționează „noi inițiative de afaceri” și „atragerea de talente de top cu compensații bazate pe stimulente”. Cupa Mondială este descrisă în acesta ca fiind evenimentul sportiv „cel mai urmărit”, dar FIFA, în schimb, este considerată „submonetizată”. În document nu se menționa nimic despre jocul feminin. FIFA a declarat că Thrive Eternal urma să conducă grupul de investitori propus pentru FFE. Thrive este o firmă americană de capital de risc fondată de Joshua Kushner, fratele lui Jared, ginerele președintelui american Donald Trump. Trump, care a abordat propunerile pentru prima dată vineri, a declarat că nu a vorbit cu Infantino despre plan. Cei doi au dezvoltat o relație strânsă de când Trump a preluat mandatul pentru a doua oară, în 2025.