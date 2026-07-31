Antena 3 CNN Sport A murit fostul fundaș al celor de la AC Milan, Franco Baresi. „Il Capitano” avea 66 de ani

A murit fostul fundaș al celor de la AC Milan, Franco Baresi. „Il Capitano” avea 66 de ani

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 10:10 31 Iul 2026 Modificat la 10:10 31 Iul 2026
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franco baresi
Fostul fundaș al celor de la AC Milan, Franco Baresi, a murit la 66 de ani. Foto: Getty Images

Fostul fostbalist italian, Franco Baresi, a murit la vârsta de 66 de ani, a transmis clubul AC Milan, vineri, pe X. Fostul fundaș italian, poreclit „Il Capitano”, și-a petrecut întreaga carieră la echipa italiană, iar în ultimul timp avea probleme de sănătate, scrie publicația sportivă GOAL.

„Întreaga istorie a lui AC Milan este în doliu după moartea lui Franco Baresi. Exemplul și integritatea sa vor rămâne pentru totdeauna întipărite în ADN-ul clubului, la fel ca tricoul său emblematic cu numărul 6. Condoleanțele pe care AC Milan le transmite familiei lui Franco Baresi în aceste momente dificile sunt împărtășite de fiecare, care simte această pierdere ca fiind a lor”, a scris AC Milan pe X.

Cunoscutul jurnalist sportiv Fabrizio Romano l-a numit pe Baresi „o legendă absolută a fotbalului, a lui AC Milan și a Italiei”.

„O eră care a marcat mai multe generații. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familie și prieteni”, a scris și el, pe X.

Baresi a jucat 716 meciuri pentru AC Milan și a intrat pe teren, în cariera sa, alături de Marco van Basten, Frank Rijkaard și Ruud Gullit, printre alții. Între 1989 și 1995, a participat la cinci finale ale Cupei Europene/Ligii Campionilor, o performanță atinsă anterior doar de legendele lui Real Madrid, Alfredo Di Stéfano și Francisco Gento.

De pe bancă, a urmărit cum Italia a câștigat titlul mondial în 1982. În 1994, Baresi a fost titular în finală, apoi a ratat o lovitură de departajare, înainte ca Brazilia să devină campioană mondială.

Baresi a debutat în sezonul 1977/78. Douăzeci de ani mai târziu, după ce a câștigat o serie de trofee, emblematicul fundaș s-a retras din fotbal.

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Etichete: fotbal Italia AC Milan

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