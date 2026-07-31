Canicula lovește din nou România. ANM a anunțat Coduri Portocaliu și Galben, cu temperaturi de până la 40 de grade. HĂRȚI

Canicula lovește din nou România. ANM a anunțat Coduri Portocaliu și Galben. Foto: Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și mai multe avertizări de tip Cod Galben și Cod Portocaliu, valabile în perioada 31 iulie - 2 august, care anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 31 iulie, ora 10:00 - 4 august, ora 10:00, valul de căldură va persista în sudul și vestul Olteniei, Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei. În zilele de 1 și 2 august, acesta se va intensifica și se va extinde și în jumătatea nordică a Moldovei.

În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 33 și 38 de grade Celsius, iar în Câmpia de Vest, în weekend, valorile termice vor atinge local 39 de grade, izolat chiar 40 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să depășească pragul critic de 80 de unități. De asemenea, pe arii restrânse, nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 24 de grade Celsius.

Cod Galben și Cod Portocaliu pentru 31 iulie - 1 august

Pentru intervalul 31 iulie, ora 10:00 - 1 august, ora 10:00, este în vigoare un Cod Galben de caniculă pentru sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureș. Temperaturile maxime vor ajunge la 33–35 de grade în Transilvania și până la 37 de grade în sudul Banatului, iar local vor fi înregistrate nopți tropicale.

Tot în aceeași perioadă, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare se află sub Cod Portocaliu, unde maximele vor fi în jurul valorii de 38 de grade Celsius, iar indicele ITU va depăși pragul critic. Temperaturile minime vor rămâne ridicate, între 20 și 24 de grade Celsius.

Avertizări cu Coduri Portocaliu și Galben pentru 1 - 2 august

În intervalul 1 august, ora 10:00 – 2 august, ora 10:00, Codul Galben va viza sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei.

În același timp, Codul Portocaliu va fi extins și va include județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, unde canicula se va intensifica. Temperaturile maxime vor atinge 37-39 de grade Celsius, iar în Câmpia de Vest vor fi cele mai ridicate valori. Și în aceste zone vor fi înregistrate nopți tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade Celsius.

Meteorologii avertizează că valul de căldură se va intensifica și în perioada 4–9 august, când sunt așteptate noi episoade de caniculă și disconfort termic accentuat în mai multe regiuni ale țării.