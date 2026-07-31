Trump s-a răzgândit: Nu mai e sigur că lasă Ucraina să producă rachete Patriot. „Trebuie să fim atenți cui acordăm licența”

3 minute de citit Publicat la 10:43 31 Iul 2026 Modificat la 10:43 31 Iul 2026

Donald Trump pare să se fi răzgândit în privința producerii rachetelor Patriot în Ucraina. Foto: Getty Images

Donald Trump pare să se fi răzgândit în privința producerii rachetelor Patriot în Ucraina. La doar câteva zile după ce Volodimir Zelenski a anunțat, în urma unei întâlniri la Casa Albă, că președintele american a acceptat să acorde Kievului licențele necesare, Trump spune acum că „nu este sigur” că va permite acest lucru.

„Este o armă cu totul extraordinară și trebuie să fim puțin atenți cui îi acordăm licența”, a declarat liderul american pentru Financial Times.

Declarația vine la numai câteva săptămâni după ce Trump anunțase public că Statele Unite sunt pregătite să îi permită Ucrainei să producă rachete interceptoare pentru sistemele Patriot.

Pe 10 iulie, la summitul NATO din Ankara, președintele american spunea: „Le vom da dreptul să producă Patriot. Le vom arăta cum să o facă. Cred că le pot produce destul de repede”.

Ucraina cere de mult timp mai multe rachete Patriot pentru a se apăra de atacurile rusești cu rachete balistice, drone și bombe. Sistemele sunt considerate esențiale pentru protejarea orașelor și a infrastructurii energetice, însă stocurile Kievului sunt foarte mici.

Noile declarații ale lui Trump au venit la câteva ore după un nou atac al Rusiei asupra Ucrainei. Volodimir Zelenski a anunțat că o rachetă balistică nord-coreeană a lovit un sat ucrainean și a ucis șase membri ai aceleiași familii.

În același timp, drone ucrainene au lovit joi alte două depozite ale retailerului rus Wildberries, provocând incendii în ambele locuri, potrivit companiei și unui oficial regional.

Zelenski spunea că Trump a acceptat acordarea licențelor

După recenta întâlnire cu Donald Trump de la Casa Albă, Volodimir Zelenski a declarat pentru Fox News că liderul american a fost de acord să îi permită Ucrainei să producă rachete Patriot.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu președintele Trump. El a fost de acord să ne acorde licențele”, a spus Zelenski.

Casa Albă nu a confirmat însă oficial că a fost semnat un acord. Cei doi lideri discutaseră anterior despre această posibilitate și în marja summitului NATO din Turcia.

„Cred că vom face această înțelegere. Vă vom da o licență pentru a produce rachete Patriot”, declarase Trump după una dintre întâlnirile cu președintele ucrainean.

Afirmația făcută acum de liderul american arată că decizia nu este definitivă și că Washingtonul încă analizează dacă va transfera Ucrainei licența și tehnologia necesare.

Zelenski cere 300 de rachete înainte de iarnă

Președintele ucrainean i-a cerut lui Trump și un „pachet de iarnă” de rachete interceptoare, pentru protejarea rețelei electrice în timpul sezonului rece.

Zelenski a avertizat că, dacă Ucraina nu primește rapid mai multe rachete, atacurile rusești ar putea distruge centrale electrice și ar putea lăsa milioane de oameni fără curent și încălzire.

„Aveam nevoie de rachete Patriot ieri”, a spus el.

Potrivit estimărilor sale, Ucraina are nevoie de aproximativ 300 de rachete până la iarnă. În timpul unui atac de amploare, Rusia poate folosi până la 40 de rachete balistice, iar astfel de lovituri au loc de trei până la cinci ori pe lună.

Producția interceptoarelor Patriot este însă limitată. RTX, fosta Raytheon, producea anual aproximativ 500 de interceptoare PAC-3 MSE, însă această capacitate nu este suficientă pentru a acoperi atât cererea Pentagonului, cât și solicitările venite din partea aliaților Statelor Unite.

Chiar dacă Washingtonul va acorda licența, Ucraina nu va putea începe imediat producția în masă. Zelenski a recunoscut că punerea în funcțiune a unei capacități mari de producție ar putea dura între un an și cinci ani. Până atunci, Kievul va depinde în continuare de rachetele livrate din stocurile Statelor Unite și ale celorlalți aliați.

După întâlnirea cu Trump, liderul ucrainean a anunțat că a discutat și cu reprezentanții RTX și Lockheed Martin despre posibilitatea accelerării producției. Zelenski a spus și că relația sa cu președintele american a devenit mai bună și mai pragmatică.

„Relațiile noastre sunt mult mai bune și mai constructive. Nu mai sunt la fel de emoționale ca înainte. Și cred că este bine că lucrurile s-au îmbunătățit”, a declarat președintele Ucrainei.