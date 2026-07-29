Zelenski a anunțat acordul cu Trump pentru producerea de rachete Patriot în Ucraina. I-a cerut și ”un pachet de iarnă”

Relațiile dintre Zelenski și Trump s-au schimbat mult după momentul ”Alaska”. Foto: Hepta

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pentru Fox News că Donald Trump a fost de acord să acorde Kievului o licență pentru a produce rachete interceptoare Patriot în Ucraina. Potrivit lui Zelenski, acest lucru va permite țării să își reducă dependența de stocurile americane. „Am avut o întâlnire foarte bună cu președintele Trump. El a fost de acord să ne acorde licențe”, a spus Zelenski.

Casa Albă nu a confirmat încă oficial acordul. Părțile au discutat anterior această posibilitate în marja summitului NATO din Turcia. „Cred că vom face această înțelegere. Vă vom da o licență pentru a produce rachete Patriot”, a declarat Trump după ultima sa întâlnire cu Zelenski.

Rachetele interceptoare Patriot sunt considerate esențiale pentru apărarea împotriva rachetelor balistice rusești și a atacurilor asupra infrastructurii energetice.

Potrivit lui Zelenski, stocurile Ucrainei de astfel de rachete sunt extrem de scăzute. Producția de interceptoare Patriot este limitată. RTX (fosta Raytheon) producea anual aproximativ 500 de interceptoare Patriot PAC-3 MSE. Cu toate acestea, această capacitate este insuficientă din cauza cerințelor ridicate ale Pentagonului și ale aliaților SUA.

Într -un interviu acordat Axios, Zelenski a declarat că i-a cerut și lui Trump un „pachet de iarnă” urgent de interceptoare pentru a proteja rețeaua electrică ucraineană în timpul sezonului de încălzire. El a spus că, dacă problema nu este rezolvată înainte de iarnă, atacurile rusești ar putea distruge centralele electrice și ar putea lăsa milioane de ucraineni fără încălzire. „Aveam nevoie de rachete Patriot ieri”, a spus Zelenski. El estimează că Ucraina are nevoie de aproximativ 300 de rachete până în iarnă. Potrivit președintelui ucrainean, Rusia folosește până la 40 de rachete balistice în timpul atacurilor majore asupra Ucrainei, iar astfel de atacuri au loc de trei până la cinci ori pe lună.

Obținerea unei licențe nu va permite o producție rapidă în masă. Zelenski a declarat că lansarea producției la scară largă ar putea dura între unu și cinci ani. După întâlnirea cu Trump, acesta a anunțat, de asemenea, discuții cu reprezentanți ai RTX și Lockheed Martin. În cadrul întâlnirilor s-a discutat despre modalități de accelerare a producției.

Zelenski a remarcat că relația sa cu Trump a devenit mai constructivă. „Relațiile noastre sunt mult mai bune și mai constructive. Nu mai sunt la fel de emoționale ca înainte. Și cred că este bine că lucrurile s-au îmbunătățit”, a spus președintele ucrainean.