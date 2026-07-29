Ucraina a atacat din nou rafinăria din Perm, una dintre cele mai mari ale Rusiei, la 1.500 de kilometri de frontieră

1 minut de citit Publicat la 14:07 29 Iul 2026 Modificat la 14:07 29 Iul 2026

Foto: Capturi video Twitter

Forțele armate ucrainene au atacat orașul Perm în dimineața zilei de 29 iulie. O întreprindere industrială a fost lovită, a anunțat guvernatorul Dmitri Mahonin, citat de Moscow Times. Potrivit acestuia, „mai multe drone au fost doborâte înainte de a ajunge la țintă”, iar nicio persoană nu a fost rănită.

În urma atacului a fost lovită rafinăria „Lukoil-Permnefteorgsintez”, a stabilit publicația Astra pe baza imaginilor filmate de martori.

Canale ucrainene de monitorizare au publicat înregistrări cu incendiul și cu fumul negru care se ridica deasupra rafinăriei. Instalația de prelucrare a petrolului AVT-5 ar fi fost avariată.

Atacul asupra rafinăriei din Perm a fost confirmat și de Volodimir Zelenski, care a descris această lovitură și alte atacuri drept o continuare a politicii „sancțiunilor cu rază lungă de acțiune”.

„Rusia trebuie să simtă că fiecare zi a acestui război o va costa tot mai mult”, a spus el.

„Permnefteorgsintez” se numără printre cele mai mari zece rafinării din Rusia și este a doua ca putere de producție dintre rafinăriile Lukoil, după cea din Nijni Novgorod.

În 2024, rafinăria a prelucrat 12,6 milioane de tone de petrol și a produs, printre altele, două milioane de tone de benzină și 5,3 milioane de tone de motorină.

Atacul precedent asupra rafinăriei a avut loc pe 7 mai. După acesta, „PermNOS” a oprit complet producția de produse petroliere, potrivit unor surse Reuters.

Au fost oprite de urgență, printre altele, instalațiile de prelucrare primară AVT-5, care reprezintă 34% din capacitatea rafinăriei, precum și AVT-1 și AVT-2, care însumează 14% din capacitate.

Anterior, dronele ucrainene atacaseră rafinăria și pe 30 aprilie. Atunci a fost lovită instalația AVT-4, care asigură 38% din capacitatea de producție. La momentul atacului din 7 mai, aceasta nu era în funcțiune.

„PermNOS” a devenit a șaptea mare rafinărie care și-a oprit producția de la începutul lunii din cauza atacurilor cu drone.

Anterior își suspendaseră activitatea rafinăria din Tiumen, la 25 iulie, „Gazprom Neftehim Salavat”, la 14 iulie, rafinăria Rosneft din Sîzran, la 12 iulie, rafinăria din Saratov, la 8 iulie, rafinăria din Omsk, la 6 iulie, și „Nijegorodnefteorgsintez”, deținută de Lukoil, la 2 iulie.