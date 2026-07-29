Predoiu, mesaj pentru absolvenții promoției „Constantin Brâncuși” a Academiei de Poliție: „Să luptați în fiecare moment”

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Foto: mai.gov.ro

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost prezent, miercuri, la festivitatea de absolvire a promoției „Constantin Brâncuși” a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. El le-a transmis absolvenților că au de îndeplinit o singură condiție în carieră: „să nu abandonați drumul și să luptați în fiecare moment pentru acest drum, în ciuda tuturor sinuozităților, în ciuda tuturor greutăților, a tuturor adversităților, eșecurilor de moment, tentațiilor și adesea sacrificiului confortului personal”.

„Domnule secretar de stat, reprezentanți ai Parlamentului, comandanți, ofițeri, subofițeri, invitați, nu în ultimul rând, dragi părinți, dragi profesori și dragi absolvenți,

Ca în fiecare an, ne reunim cu bucurie și mândrie spre a onora o nouă promoție de absolvenți ai Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, astăzi promoția Constantin Brâncuși!

Ca în fiecare an, încep prin a exprima personal, dar și în numele Ministerului Afacerilor Interne și al Guvernului României, respectul pentru reușita dumneavoastră, dragi absolvenți, reușită pe care ați realizat-o făcând proba cunoștințelor, a calităților morale necesare și a tăriei de caracter.

Doamnelor și domnilor,

Absolvenții acestei promoții sunt pregătiți pentru misiuni diferite în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv în Poliția Română, Poliția de Frontieră, Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, dar și în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Poliția Penitenciară”, a început Predoiu.

În continuare, el a subliniat că Promoția Constantin Brâncuși „reprezintă o dovadă în plus a capacității instituționale a Academiei de Poliție și a Ministerului Afacerilor Interne”.

„Promoția Constantin Brâncuși reprezintă o dovadă în plus a capacității instituționale a Academiei de Poliție și a Ministerului Afacerilor Interne, dar și o confirmare a necesității de a continua în anii următori dezvoltarea și perfecționarea Academiei, adaptarea structurală și funcțională a acesteia la nevoile complexe generate de schimbarea mediului securitar pe care o traversăm și o vom traversa mulți ani de aici înainte.

Promoția Constantin Brâncuși este a patra promoție a Academiei căreia am onoarea să mă adresez în calitate de ministru al Afacerilor Interne, după promoțiile Regele Ferdinand I al României, Avram Iancu și Mihai Viteazul. Patru promoții care poartă patru nume mari ale istoriei și culturii noastre, patru generații care intră în serviciul public, având aceeași datorie nobilă: respectarea și apărarea legii și a Constituției, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, protejarea cetățenilor și a comunităților la nevoie, apărarea patriei și a tricolorului.

Printr-o coincidență fericită, ziua de astăzi este și Ziua Imnului Național, imn care ne comandă să luptăm neînfricați și cu credință în Dumnezeu pentru independența patriei, vegheați de marile figuri ale istoriei neamului.

Doamnelor și domnilor,

Promoția din acest an poartă un nume de legendă, atât în țara noastră, cât și în întreaga lume. Brâncuși a fost, înainte de orice, un mare român. A simțit românește și toate operele sale respiră spirit românesc. Dar, în același timp, Brâncuși a atins sferele universalității și a devenit deopotrivă o valoare a întregii umanități prin ideile, concepțiile sale artistice și munca sa neobosită, depusă într-o carieră care s-a suprapus pe parcursul întregii vieți. A creat și a muncit toată viața sa. Brâncuși a revoluționat alta sculpturii. Operele sale au căpătat forme artistice care au atins perfecțiunea esenței. Întreaga creație a lui Brâncuși inspiră libertatea, perfecțiunea, sentimentul iubirii și aspirația infinitului, ca iubire de Dumnezeu. Printre darurile lăsate umanității se află, în primul rând, ansamblul monumental de la Târgu Jiu pe care avem datoria morală și legală să îl conservăm și apărăm în forma creată de Brâncuși.

Sunt convins că nu greșesc afirmând că numele acestei promoții ar putea fi predestinat pentru dumneavoastră. Promoția Constantin Brâncuși intră pe frontul perpetuu al apărării legii, cetățeanului și patriei într-un moment istoric de mari prefaceri tehnologice, sociale și geopolitice, care au deja și vor continua să aibă ani de zile de aici înainte, un efect direct și major în sfera securitară, în cel mai larg sens al cuvântului”, a spus el.

Astfel, el subliniază că „absolvenții de astăzi nu vor fi doar beneficiarii modernizărilor începute deja în Ministerul Afacerilor Interne, ci vor fi și autorii continuării acestor modernizări”.

„Ca și Brâncuși, această promoție va valorifica concepte, forme și structuri create și perfecționate anterior de generații de înaintași care au construit ansamblul siguranței ordinii publice, securității cetățeanului și securității naționale.

Ca și Brâncuși, această promoție va trebui să revoluționeze pentru a face față modernității. Va fi pusă în situația de a-și confrunta noi idei, tehnici, metode și strategii cu cele deja depășite și va trebui să aibă forța argumentelor și curajul inovării, pentru a impune modernitatea, îndrăzneala de a cizela, a șlefui continuu și a perfecționa ceea ce au primit de la înaintași cu respect, dar cu simțul precis al datoriei de a-și îmbunătăți performanța față de cetățean.

Ca și Brâncuși, această promoție trebuie să simtă românește dar să fie deschisă la tot ce e mai bun în lume în profesiile în care intră, să aibă capacitatea de a distila orice metodă nouă și mai bună de a-și proteja cetățenii și de a o adapta la condițiile securitare naționale concrete.

Ca și Brâncuși, această promoție va avea datoria să participe alături de ceilalți colegi în spirit de echipă și fraternitate întru lege, la modernizarea și perfecționarea structurilor în care vor intra să își practice profesia, de a asigura pasul către viitorul tehnologic global al Ministerului Afacerilor Interne.

Absolvenții de astăzi nu vor fi doar beneficiarii modernizărilor începute deja în Ministerul Afacerilor Interne, ci vor fi și autorii continuării acestor modernizări. Drumul modernității este la această oră incomplet cunoscut, va fi nevoie de imaginație și curaj, de încercări repetate și reziliență, dar sunt convins că absolvenții noștri, colegii lor antemergători și cei care vor urma, vor găsi calea pentru un nivel superior de ordine, siguranță publică și securitate națională.

Fie ca promoția Constantin Brâncuși să-și atingă menirea de inovatori și modernizatori, continuând frumoasele tradiții ale celor care apără legea și cetățeanul, patria și tricolorul”, a spus ministrul.

Predoiu le-a spus absolvenților că au de îndeplinit o singură condiție: „să nu abandonați drumul și să luptați în fiecare moment pentru acest drum, în ciuda tuturor sinuozităților, în ciuda tuturor greutăților, a tuturor adversităților, eșecurilor de moment, tentațiilor și adesea sacrificiului confortului personal”.

„Dragi absolvenți,

Astăzi ne reunim noi, colegi și reprezentanți ai statului, familiei, prieteni, presă și invitați în fața dumneavoastră pentru a vă ura succes în carieră și a vă însoți în acest start cu gândurile şi rugăciunile noastre, cu speranța pentru împlinirea dumneavoastră profesională, dar şi ca vrednici cetăţeni ai patriei.

Astăzi, vă reuniți dumneavoastră în formaţie de front în faţa noastră, pentru a vă lega de destinul cetăţenilor şi al patriei. Reuniunea de absolvire a academiei nu este o simplă ceremonie, ci este momentul în care celebrăm simbolic metamorfoza dumneavoastră ca profesioniști de elită și posesori ai unui cod etic și moral superior, metamorfoză care a avut loc treptat în anii academiei, exercițiu cu exercițiu, examen cu examen, reușită cu reușită. Sunt doar primii pași ai unui drum care vă va duce nu numai spre măiestrie profesională, ci și spre satisfacția unei vieți trăite cu rost în nobila misiune de a servi cetățenii și patria sub culorile unui steag care pentru noi este cel mai frumos și cel mai de preț din lume: tricolorul românesc.

Aveți de îndeplinit o singură condiție: să nu abandonați drumul și să luptați în fiecare moment pentru acest drum, în ciuda tuturor sinuozităților, în ciuda tuturor greutăților, a tuturor adversităților, eșecurilor de moment, tentațiilor și adesea sacrificiului confortului personal, inevitabile în orice carieră. Nu există carieră fără momente de îndoială sau chiar de înfrângeri, nu există carieră fără momente de regres sau senzația sufocării în fața presiunilor sau a aerului rarefiat care se respiră uneori în vârful unei profesii sau a unei ierarhii. Dar există întotdeauna speranță și, în final, izbândă, atunci când forța interioară de a le depăși este mai puternică decât potrivnicia, iar dumneavoastră aveți la dispoziție aliați puternici în această permanentă bătălie pe care o veți duce pentru împlinirea profesională: cetățenii, patria și tricolorul pentru care v-ați angajat să luptați cu orice formă a răului. Când vă va fi greu, când veți fi încercați de îndoială, gândiți-vă la părinți, la familie și la toți cei care au făcut sacrificii ca să ajungeți unde sunteți, gândiți-vă la cetățeni, la patrie și la tricolor, cărora v-ați dedicat și veți găsi resurse nebănuite pentru a merge mai departe și a triumfa.

Destinația carierei este chiar călătoria în sine, iar obiectivul nu este doar destinația către succes, ci și felul în care obții acel succes. Sensul întregului efort al carierei pe care ați ales-o constă în binele pe care îl aduceți celor din jur și salvgardarea patriei și a tricolorului în orice împrejurare, chiar cu prețul vieții! Puțini au această onoare, de a se dedica cetățenilor și patriei. Fiți vrednici de ea!

Astăzi vă asumați o mare obligație față de cetățeni, față de țară și față de tricolor, dar și față de propria dumneavoastră carieră și viață. Dovediți până la capătul ambelor că ați fost vrednici și ați meritat o astfel de onoare.

Cum spunea Constantin Brâncuși, trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus dacă vrei să poți să vezi foarte departe. Păstrați-vă acest drum și păstrați-vă pe acest drum al excelenței în carieră, al respectului față de lege, al devotamentului față de cetățean, al patriotismului!

Cu ocazia depunerii jurământului de credință, vă felicit și vă urez mult succes în activitatea viitoare”, a mai spus Predoiu.