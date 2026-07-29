Camera Deputaţilor a votat reducerea temporară a nivelului accizei la motorină. Foto: Getty Images

Deputaţii au adoptat, miercuri, proiectul de lege privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuţiei de solidaritate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de protecţie a economiei, populaţiei şi de funcţionare a pieţei energiei.



S-au înregistrat 293 de voturi "pentru" şi două abţineri.



Proiectul de lege are ca obiect declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a accizei la motorină şi a cotei de TVA aplicabile pentru benzină şi motorină în segmentul rafinare şi vânzare en-gros şi cu amănuntul la 19%, precum şi reglementarea contribuţiei de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea ţiţeiului şi a produselor energetice obţinute din prelucrarea ţiţeiului extras de pe teritoriul României.



Totodată, potrivit expunerii de motive, se instituie unele măsuri cu privire la exportul de motorină, care se va putea realiza "doar cu acordul ministerului cu atribuţii în domeniul economic şi ministerului de resort". De asemenea, "se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conţinutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piaţă de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecţie".



Activităţile de rafinare şi prima vânzare a produselor rezultate din procesarea ţiţeiului, precum şi cele de import şi prima vânzare a produselor petroliere importate nu intră în sfera de aplicare a prezentului articol, potrivit unui amendament.



Mecanismul prevăzut produce efecte pentru unul sau mai multe segmente bilunare succesive, fără ca durata totală de aplicare a diminuării accizei să depăşească durata situaţiei de criză stabilite.



Pentru punerea în aplicare a prezentei legi, operatorii economici, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de a transmite lunar Consiliului Concurenţei, Ministerului Finanţelor, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerului Energiei, în cel mult 20 de zile calendaristice de la încheierea lunii de raportare, rapoarte privind modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, inclusiv date şi informaţii referitoare la preţurile practicate, în condiţiile şi potrivit metodologiei prevăzute. Metodologia de raportare, inclusiv conţinutul, formatul, termenele şi canalele de transmitere se stabilesc prin instrucţiuni comune emise de Ministerul Finanţelor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Consiliul Concurenţei, potrivit competenţelor fiecăreia, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit unui alt amendament.



Ministerul Finanţelor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Consiliul Concurenţei pot solicita operatorilor economici date referitoare la formarea preţurilor şi a adaosurilor comerciale. Operatorii economici au obligaţia de a comunica informaţiile solicitate în termen de cel mult 10 zile de la data primirii solicitării. Datele şi informaţiile solicitate pot include următoarele elemente: costul de achiziţie, preţul de cumpărare al bunurilor, taxele de import şi alte taxe nerecuperabile, cheltuielile de transport şi manipulare, comisioanele şi alte costuri direct atribuibile achiziţiei. În cazul în care apreciază necesară clarificarea suplimentară a datelor prevăzute, Consiliul Concurenţei, Ministerul Finanţelor,

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerul Energiei pot solicita operatorilor economici prevăzuţi informaţii sau date suplimentare, care vor fi comunicate în cel mult 10 zile de la data primirii solicitării.



Prin excepţie, în cazul în care depăşirea limitei maxime a adaosului comercial, verificată ca medie pe întreaga perioadă de aplicare, nu depăşeşte 5% din valoarea limitei maxime stabilite, operatorul economic se sancţionează cu amendă în cuantum egal cu dublul valorii totale a depăşirii.

Valoarea totală a depăşirii se calculează prin înmulţirea diferenţei unitare dintre adaosul comercial mediu practicat pe întreaga perioadă şi limita maximă permisă cu cantitatea totală de produse vândute în perioada de aplicare, potrivit altui amendament.



Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.