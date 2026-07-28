La Los Angeles s-au vopsit străzile cu o vopsea specială, care a redus temperatura resimțită de trecători cu 10 grade

Îngtr-un cartier din Los Angeles, străzile au fost acoperite cu un strat de vopsea specială pentru a combate căldura extremă. Sursa foto: Instagram/ architecturehub_

Într-unul dintre cartierele cele mai fierbinți din Los Angeles, o suprafață de peste 65.000 de metri pătrați de asfalt închis la culoare a fost acoperită cu un strat de vospea reflectorizantă. Experimentul a fost realizat în Pacoima, un cartier din San Fernando Valley, cu scopul de a reduce cantitatea de căldură absorbită de străzi, parcări, locuri de joacă și alte suprafețe asfaltate.

Studiul

O cercetare publicată în publicaţia “Environmental Research Communications” şi preluată de Il Messaggero, a relevat faptul că suprafețele tratate cu acest strat de vopsea specială au înregistrat temperaturi mai scăzute decât zonele învecinate netratate. Această măsură este impusă de căldura extremă care afectează anumite regiuni. Rezultatele au demonstrat, de asemenea, că modificarea suprafețelor unui oraș poate influența temperatura resimțită în interiorul acestuia.

Totuși, au ieșit la iveală anumite limitări legate de materialele reflectorizante pentru asfalt pentru că răcirea aerului nu înseamnă că toate aspectele legate de expunerea la căldura de afară devin mai confortabile.

Experimentul

O colaborare între organizația non-profit Climate Resolve și GAF, compania care a furnizat materialul de acoperire reflectorizant, a stat la baza acestui experiment din Pacoima. S-a observat că asfaltul de culoare închisă absoarbe o parte semnificativă a razelor solare și le radiază sub formă de căldură. În schimb, suprafețele de rulare reflectorizante reflectă o cantitate mai mare de lumină solară, în loc să o absoarbă. Experții au monitorizat ambele zone și le-au comparat cu o comunitate învecinată, care avea condiții similare, dar nu beneficia de acest strat de vopsea.

Cercetările publicate în “Environmental Research Communications” au arătat că rezultatele au variat în funcție de condițiile meteorologice. În zilele însorite obișnuite, efectul de răcire asupra temperaturii aerului a fost minim, în timp ce diferența a devenit mai pronunțată în timpul episoadelor de căldură extremă. Temperaturile la nivelul suprafeței au scăzut cu până la aproximativ 10 grade, demonstrând că materialul a modificat modul în care suprafața absoarbe și eliberează căldura.

În ciuda rezultatelor încurajatoare, pavajul reflectorizant nu reprezintă o soluție completă la problema căldurii. O suprafață cu grad ridicat de reflexie poate reflecta o cantitate mai mare de radiație solară în mediul înconjurător, reducând astfel căldura acumulată în pavaj. Totuși, aceasta poate influența și căldura radiantă resimțită de persoanele care stau sau circulă în apropiere.

Deși promițător, experimentul din Los Angeles ridică semne de întrebare cu privire la performanța în timp a pavajelor reflectorizante. Straturile de acoperire se pot deteriora și își pot pierde o parte din capacitatea de reflexie, întrucât drumurile și alte suprafețe pavate sunt expuse traficului, murdăriei și lucrărilor repetate de întreținere. Scopul este de a reduce căldura absorbită de drumuri, parcări, locuri de joacă și alte suprafețe pavate datorită unui strat reflectorizant.