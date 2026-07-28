Un avion Airbus A350 a zburat 24 de ore non-stop din Australia în Franţa

1 minut de citit Publicat la 16:16 28 Iul 2026 Modificat la 16:16 28 Iul 2026

Imagine cu un Airbus 350 pe pistă. sursa foto: Getty

Airbus, cel mai mare constructor de avioane din lume, a încheiat cu succes un zbor de test-maraton de peste 24 de ore: un A350 modificat pentru distanțe lungi a aterizat marți în Franța, venind tocmai de la Melbourne, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Testul marchează un moment decisiv în proiectul „Sunrise” al companiei australiene Qantas, care își propune să inaugureze cele mai lungi curse comerciale de pasageri din lume și să revoluționeze zborurile pe distanțe mari, eliminând escalele dintre Australia și Europa.

Varianta special adaptată A350-1000ULR va opera, începând din aprilie 2027, curse ultra-lungi fără escală între Sydney și Londra. Din iunie, Airbus derulează o campanie de testare a acestui model, care a rămas în aer 24 de ore și 24 de minute și a parcurs 23.075 km fără oprire, înainte de a ateriza la Toulouse, orașul francez unde se află fabrica Airbus.

Potrivit platformei de monitorizare a traficului aerian FlightRadar24, cursa a fost a doua cea mai urmărită din istoria canalelor sale, „după zborul din 2024 care a transportat sicriul Reginei Elisabeta a II-a”.

În 2005, un Boeing 777-200LR Worldliner zbura 21.601,7 km, de la Hong Kong la Londra, în 22 de ore și 42 de minute.

Qantas a comandat 12 aeronave A350-1000ULR, care vor conecta Australia cu Londra și New York în aproximativ 20 de ore. Primul avion, care a transportat 20.000 de litri de combustibil și poate găzdui 238 de pasageri, ar urma să intre în serviciu din aprilie 2027.

Compania se așteaptă să opereze curse ultra-lungi fără escală între Sydney și Londra începând din octombrie 2027.