O mamă din Costa Rica a făcut economii timp de 9 ani pentru a cumpăra un teren, apoi și-a construit casa cu 7 tone de plastic reciclat

4 minute de citit Publicat la 12:50 18 Aug 2026 Modificat la 12:50 18 Aug 2026

Casa a fost construită din plastic reciclat în piese de tip Bloqueplas. Sursa foto: Agencia Ojo por Ojo/ Jose Dias

Cindy Mora Abarca a petrecut 9 ani economisind bani pentru o mică parcelă de teren în cartierul Lámparas din Alajuelita, în apropiere de San José, Costa Rica, sperând că, în cele din urmă, va putea construi o locuință permanentă pentru ea și fiul ei, Fabrizio, în vârstă de 6 ani.

În cele din urmă, a reușit să obțină terenul printr-un împrumut, însă acest lucru a lăsat-o fără suficienți bani pentru a construi o casă pe el. Situația ei s-a schimbat atunci când a intrat în legătură cu Habitat for Humanity Costa Rica, care a asociat cazul ei cu Procter & Gamble, organizația locală Urbarium și grupul specializat în materiale reciclate Ekojunto, potrivit Times of India.

› Vezi galeria foto ‹

Împreună, partenerii au construit o casă folosind blocuri interconectabile realizate în principal din deșeuri de plastic reciclat, oferindu-i lui Mora și fiului ei un loc permanent în care să locuiască.

Construcția a început în aprilie 2018, iar casa finalizată a fost predată familiei pe 26 mai în același an. Proiectul a transformat mii de kilograme de plastic aruncat într-o adevărată locuință pentru o familie, demonstrând în același timp că materialele reciclate pot fi integrate în construcția rezidențială convențională.

Cum a fost transformat plasticul reciclat în pereții casei

Potrivit relatărilor publicației La Nación, casa a folosit aproximativ 7 tone de plastic reciclat, materialul fiind furnizat prin programul de responsabilitate socială corporativă al Procter & Gamble.

Plasticul a fost prelucrat în unități de construcție interconectabile cunoscute sub numele de Bloqueplas, un sistem conceput astfel încât piesele să se îmbine într-un mod asemănător cu blocurile Lego.

Andrea Ramírez, reprezentanta Urbarium, a descris metoda de construcție drept o modalitate practică de a transforma deșeurile de plastic în materiale pentru construcții, în loc ca acestea să fie pur și simplu eliminate.

Relatările recente despre proiect menționează frecvent aproximativ 850 de blocuri, deși materialele originale din Costa Rica au pus în primul rând accentul pe cele aproximativ 7 tone de plastic reciclat folosite la construcție.

Blocurile de plastic au format pereții casei, în timp ce pentru fundație, acoperiș, instalațiile sanitare, cablurile electrice, uși și ferestre au fost folosite materiale și metode convenționale.

După ce structura a fost finalizată și finisată cu tencuială și vopsea, casa arăta la fel ca orice altă locuință modestă din cartierul înconjurător, fără să semene cu un proiect experimental de reciclare.

De ce afirmația că 800 de voluntari au construit casa este înșelătoare

Un detaliu care a fost distorsionat în mod repetat pe măsură ce povestea a reapărut online este afirmația că 800 de voluntari au construit locuința.

Relatarea originală vorbește despre peste 800 de ore de muncă voluntară cumulate, oferite în principal de angajați ai Procter & Gamble, și nu despre 800 de persoane care au lucrat la casă.

Distincția este importantă, deoarece cele două cifre descriu niveluri complet diferite de participare.

Habitat for Humanity Costa Rica s-a implicat în selectarea familiei lui Mora pe baza situației socioeconomice și s-a asigurat că proprietatea îndeplinea cerințele necesare pentru construcție, în timp ce Urbarium a coordonat implementarea locală a sistemului de blocuri din plastic reciclat.

Voluntarii și-au oferit apoi forța de muncă în timpul procesului de construcție, lucrând alături de organizațiile implicate în proiect.

Prin urmare, locuința a fost rezultatul unui parteneriat între o organizație pentru locuințe, o companie privată, specialiști locali și voluntari, nu al efortului a sute de persoane care s-au reunit independent pentru a construi o casă din plastic.

Ce trebuia să demonstreze casa construită din blocuri de plastic

Proiectul a fost prezentat ca un exemplu de transformare a deșeurilor de plastic într-un material de construcție util și durabil, contribuind în același timp la furnizarea unor locuințe accesibile.

Urbarium a atribuit public sistemului său de blocuri mai multe proprietăți suplimentare, printre care rezistența la forțe seismice, izolarea termică și fonică și protecția împotriva intemperiilor.

Aceste afirmații trebuie însă tratate drept caracteristici revendicate de organizația implicată în proiect și nu drept proprietăți verificate independent ale casei lui Mora; nu au fost identificate teste independente realizate în mod specific pentru această locuință.

Potrivit materialelor proiectului, blocurile au fost, de asemenea, concepute pentru a respecta codul de construcții antiseismice din Costa Rica din 2010.

Pentru Mora, însă, experimentul de mediu era secundar în raport cu rezultatul practic.

După ce a petrecut ani de zile economisind pentru teren și apoi s-a confruntat cu dificultăți în a-și permite construcția, ea avea în sfârșit o locuință permanentă în care să-și crească fiul.

Proiectul a devenit unul dintre primele exemple documentate din Costa Rica de utilizare a plasticului reciclat într-o clădire rezidențială funcțională, demonstrând că materialele aruncate puteau deveni parte din structura fizică a unei case, în loc să fie tratate pur și simplu ca deșeuri.