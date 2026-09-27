Alertă în Tulcea: O dronă a intrat în spațiul aerian al României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

<1 minut de citit Publicat la 23:08 27 Sep 2026 Modificat la 23:16 27 Sep 2026

Radarele MApN au detectat o dronă. Sursa foto: Getty Images

Alertă duminică seară în județul Tulcea, după ce o dronă detectată inițial deasupra Ucrainei a intrat în spațiul aerian al României. Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol, iar populația din zonă a primit mesaj RO-Alert.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona a fost observată în seara de 27 septembrie la nord de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, foarte aproape de granița cu România.

Două aeronave F-16, aflate în serviciul de Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a monitoriza situația.

La ora 20:35, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din județul Tulcea.

Conform datelor radar, drona a intrat în România prin zona Ceatalchioi și a continuat să zboare de-a lungul graniței. După aproximativ zece minute, semnalul acesteia a dispărut de pe radare în apropierea localității Somova.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 22:05.

O echipă specializată a MApN va merge luni dimineață în zonă pentru verificări.