Alertă în Tulcea: O dronă a intrat în spațiul aerian al României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Alertă duminică seară în județul Tulcea, după ce o dronă detectată inițial deasupra Ucrainei a intrat în spațiul aerian al României. Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol, iar populația din zonă a primit mesaj RO-Alert.
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona a fost observată în seara de 27 septembrie la nord de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, foarte aproape de granița cu România.
Două aeronave F-16, aflate în serviciul de Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a monitoriza situația.
La ora 20:35, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din județul Tulcea.
Conform datelor radar, drona a intrat în România prin zona Ceatalchioi și a continuat să zboare de-a lungul graniței. După aproximativ zece minute, semnalul acesteia a dispărut de pe radare în apropierea localității Somova.
Alerta aeriană a fost ridicată la ora 22:05.
O echipă specializată a MApN va merge luni dimineață în zonă pentru verificări.