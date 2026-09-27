Loto 6/49 de duminică, 27 septembrie. Numerele extrase și premiile puse în joc

Duminică au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Sursa foto: Loteria Română. Foto: colaj Getty Images/Loteria Română

Loteria Română a organizat duminică, 27 septembrie, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. În joc sunt premii uriașe. Doar la categoria I a jocului Loto 6/49 este un report de peste 10,12 milioane de lei, respectiv de 1,91 milioane de euro.

Duminică, 27 septembrie, au avut loc noi trageri loto după ce joi, 24 septembrie, Loteria Română a acordat peste 21.200 de câştiguri, în valoare totală de peste 1,66 milioane de lei.

Numerele câștigătoare pot fi verificate și pe site-ul loto.ro.

Numerele câștigătoare de duminică, 27 septembrie 2026:

Loto 6 din 49 : 6, 7, 18, 43, 40, 22;

: 6, 7, 18, 43, 40, 22; Joker : 1, 10, 22, 24, 17 +10;

: 1, 10, 22, 24, 17 +10; Loto 5 din 40 : 2, 3, 35, 25, 4, 40;

: 2, 3, 35, 25, 4, 40; Noroc: 4 7 4 1 7 4 0;

4 7 4 1 7 4 0; Noroc Plus : 6 4 1 3 8 4;

: 6 4 1 3 8 4; Super Noroc: 4 1 6 8 2 8;

Premii uriașe

Potrivit Loteriei Române, la Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,23 milioane de lei (peste 991.400 de euro), în timp ce la Joker, la categoria a II-a, reportul depăşeşte 178.600 de lei, iar la categoria a III-a sare de 51.900 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat de peste 68.600 de lei.

De asemenea, la jocul Loto 5/40, categoria I, reportul este de peste 1,81 milioane de lei (peste 344.100 de euro), iar la Super Noroc se află în joc un report cumulat de circa 450.700 de lei (aproximativ 85.400 de euro).

La extragerea Loto 5/40 de joi s-a câştigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 176.916 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bucureşti, din Sectorul 4.