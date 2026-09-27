Ce a discutat Bogdan Ivan cu ambasadoarea SUA în Grecia în martie, în București: „Aspecte care țin de viitorul omenirii”

Bogdan Ivan. FOTO: Hepta

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că a fost invitat la cină de ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, după conferința „The Economist”, care a avut loc la București. Social-democratul a spus că au discutat despre „viitorul omenirii, Coridorul Vertical” și alte chestiuni, fără referire la situația politică din România de la acea vreme. Bogdan Ivan a spus că nu este „ilegal” să dea curs unor astfel de invitații și a amenințat că îi va da în judecată pe cei care insinuează acum că SUA ar fi avut vreo legătură cu decizia PSD de a iniția o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Bogdan Ivan a declarat că imaginile care au apărut în care el, președintele PSD Sorin Grindeanu și consilierul prezidențiale Florin Vlădică se află la un restaurant alături de ambasadoarea SUA în Grecia au fost realizate în luna martie, după conferința „The Economist din București”.

„În acea perioadă a avut loc la București conferința „The Economist”, care a avut ca și speakeri pe mine, pe doamna ambasador și foarte mulți alți oameni de afaceri din toată Europa Centrală și de Est. La finalul acelei întâlniri am primit invitația cordială din partea domniei sale de a participa la o cină”, a spus Ivan.

Întrebat dacă la acea cină a existat o discuție și despre Guvernul Bolojan, fostul ministru a spus că nu s-au discutat chestiuni privind situația politică din România.

„Nu am purtat astfel de discuții. Că nu e treaba SUA ce face România și ce face un partid în Parlament legat de un guvern care a dus românia în gard. (...) Am discutat aspecte care țin de viitorul omenirii, care țin de Coridorul Vertical, aspecte tehnice care n-au avut nicio legătură cu situația publică din țara noastră. Și eu mai spun încă o dată foarte explicit n-am nevoie eu, ca parlamentar român, să cer voie din partea niciunui stat ca să punem moțiune cenzură împotriva unui premier care a dus România în gard din punct de vedere economic”, a mai spus Ivan.

Bogdan Ivan susține că el și Sorin Grindeanu sunt victimele unui „linșaj mediatic” coordonat de USR și PNL, care se tem că Guvernul Mureșanu nu va trece de votul de învestitură, programat pentru ziua de miercuri, 30 septembrie.

„Ca să fie foarte clar: n-avem nevoie să vină americanii să îmi spună mie și domnului Grindeanu că Ilie Bolojan e o catastrofă pentru economia României și că trebuie să plece acasă. (...)

Văd că nu o să treacă domnul Siegfried Mureșan și acum încearcă să pună presiune și pe PSD, și pe AUR, pentru că l-au târât și pe George Simion în această ecuație, care n-are nicio legătură cu discuțiile astea”, a mai spus Ivan.

Bogdan Ivan a adăugat că are „o relație foarte bună cu foarte mulți oficiali ai Americii”, dar a declarat că toate discuțiile pe care le-a purtat cu ambasadorii SUA au fost oficiale în baza mandatului său de ministru al Energiei.

„Singurele discuții pe care le-am avut oficial, într-un cadru oficial, atât cu ambasadorul SUA în România, cât și cu cel în Grecia, au fost cele legate de mandatul pe care l-am avut ca ministru al Energiei, în baza acelui acord semnat de Cătălin Predoiu, Alexandru Nazare și Cristian Bușoi în Grecia. (...) Am fost pus într-o situație jenantă pentru faptul că Guvernul României, prin oficialii săi și-au asumat un memorandum cu Statele Unite ale Americii, iar după asta trebuia ca România să dea un răspuns în 90 zile”, a mai spus Ivan.

Fostul ministru a adăugat că nu este „ilegal” sau „interzis” să se întâlnească cu un oficial al statului american.

„E interzis să te întâlnești cu cineva la o cină, cu un oficial al statului american, ca să ne înțelegem foarte bine, la o discuție privată în țara noastră? Nu știu să fie ilegal acest lucru, nu știu să fie interzis, iar toți acești oameni care vin cu acuze în spațiu public, fără să aibă nici o bază pentru ceea ce fac, să se pregătească, pentru că am discutat cu avocații mei și e foarte probabil să-i dau în judecată pentru a proba toate aberațiile pe care le-au spus în spațiul public și despre mine și despre președintele Sorin Grindeanu”, a mai spus deputatul PSD.

Bogdan Ivan a mai spus că pe când era ministru al Energiei a cerut mandat de la Guvern ca să demareze discuțiile cu SUA privind oportunitatea de tranzit de GNL prin țara noastră, dar nu l-a primit.

„Apropiindu-se scadența de 90 de zile, am cerut date foarte clare și un mandat explicit din partea Guvernului României să începem discuțiile sau măcar să spunem nu ne interesează, nu vrem să tranzităm gaze americane prin România, nu vrem să diversificăm surse de aprovizionare.

(...) Am trimis inclusiv adrese oficiale către premierul României prin care am solicitat scris un mandat, în care să spun nu, nu ne interesează, da, suntem deschiși la discuții sau începem negocierile în anumite condiții, cu mandat explicit din partea Guvernului României, pe care nici până în clipa în care mi-a dat demisia nu l-am primit. (...) Nu au fost discuții referitoare la prețuri în discuțiile interguvernamentale, pentru că nu s-au negociat aceste lucruri”, a mai spus Ivan.

Interviul integral cu fostul ministru PSD al Energiei poate fi urmărit aici:

Fostul ministru al Energiei a reacționat după scandalul generat de dezvăluirile publicate de Wall Street Journal că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, i-ar fi spus unui ministrul de la Atena că SUA ar fi implicate în căderea guvernului Bolojan și pot face asta „oricărei țări din lume”,

Acuzațiile că ar fi votat pentru demiterea Guvernului Bolojan la comanda americanilor au fost respinse și de președintele PSD, Sorin Grindeanu.