Polonia și Lituania pregătesc evacuarea civililor din statele baltice în cazul în care Rusia ar ataca. Plan de urgență în estul Europei

Polonia și Lituania pregătesc evacuarea civililor din statele baltice în cazul în care Rusia ar ataca. Foto: Getty Images

Polonia și Lituania lucrează la un plan internațional pentru evacuarea civililor în cazul unei crize majore sau al unei amenințări militare. Dacă va fi nevoie, planul ar permite evacuarea unei părți a populației din Lituania, Letonia și Estonia peste granița cu Polonia, scrie Euronews.

Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național pentru Managementul Crizelor din Lituania, a anunțat că lucrările au început deja, iar reprezentanții Lituaniei și Poloniei analizează procedurile, logistica și capacitatea infrastructurii.

Un plan detaliat va fi elaborat după ce Polonia și Lituania vor ajunge la un acord în acest sens.

Pregătirile au loc în cadrul exercițiilor lituaniene „Vyčio Skliautas 2026”, începute pe 25 septembrie, prin care autoritățile testează sistemul național de mobilizare și cooperarea dintre instituții în cazul unei situații de criză.

Exercițiile se desfășoară până pe 3 octombrie, iar una dintre componentele practice este testarea procedurilor de evacuare a populației.

La antrenamente participă aproximativ 3.000 de oficiali, membri ai structurilor de ordine și reprezentanți ai instituțiilor, autorităților locale, companiilor și organizațiilor neguvernamentale, alături de aproximativ 1.000 de voluntari. În Lituania a ajuns și o delegație formată din aproximativ 20 de reprezentanți ai mai multor instituții din Polonia.

În timpul exercițiilor sunt testate sistemele de avertizare a populației, organizarea punctelor de adunare și înregistrare, transportul și deplasarea persoanelor evacuate prin diferite regiuni. Polonia este implicată și în pregătirea evacuării transfrontaliere.

Autoritățile lituaniene au subliniat că scopul exercițiilor este elaborarea și testarea procedurilor pentru situații de criză. Acestea sunt activități de pregătire și nu înseamnă că autoritățile se așteaptă la o amenințare iminentă.

Coridorul Suwałki, esențial pentru plan

Coridorul Suwałki, fâșia de teritoriu care leagă Polonia de Lituania și, implicit, statele baltice de ceilalți aliați NATO și de restul Uniunii Europene, are o importanță deosebită în acest plan.

Prin această zonă trec principalele rute terestre dintre Lituania și Polonia. În cazul unei crize grave, regiunea ar putea deveni esențială atât pentru deplasarea trupelor și a proviziilor, cât și pentru evacuarea civililor.

„Coridorul Suwałki are o importanță uriașă, atât din punct de vedere militar, cât și logistic”, a declarat Vitkauskas.

Polonia se pregătește să primească persoane evacuate

Polonia se pregătește, la rândul său, pentru posibilitatea de a primi persoane evacuate din statele baltice. În septembrie, reprezentanți ai Lituaniei și Letoniei au efectuat o vizită de lucru în Polonia, axată, printre altele, pe evacuarea în masă, protecția civilă și organizarea centrelor de primire și cazare pentru persoanele evacuate.

La discuții au participat reprezentanți ai serviciilor și instituțiilor poloneze responsabile de securitate și protecție civilă.

Lituania are deja propriul plan de evacuare a populației în cazul unei amenințări militare sau al unei crize.

Una dintre principalele rute de evacuare pornește din Vilnius spre granița cu Polonia. Autoritățile din voievodatul Podlaskie pregătesc regiunea pentru posibilitatea de a deveni un coridor de tranzit pentru locuitorii statelor baltice.

Avertisment grav din Polonia: Serviciile secrete spun că Rusia se pregătește să lovească țări NATO

Polonia se află de mai mult timp într-o stare de alertă ridicată în fața posibilelor încălcări ale spațiului său aerian, din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina și al mai multor incidente similare produse în regiune.

Un elicopter militar rusesc Mi-8 a intrat pentru scurt timp miercuri în spațiul aerian al Poloniei, venind dinspre exclava rusă Kaliningrad, a anunțat Comandamentul Operațional al armatei poloneze. Incidentul a dus la ridicarea de la sol a avioanelor de luptă, iar forțele de apărare antiaeriană au fost puse în stare de alertă.

În ultimele zile, autoritățile poloneze au lansat mai multe avertismente privind riscul unor provocări rusești la adresa statelor NATO de pe flancul estic. Premierul Donald Tusk a spus în Parlament că, potrivit informațiilor serviciilor de informații, Rusia ar putea recurge în următoarele luni la atacuri hibride cu drone și rachete asupra țărilor care sprijină Ucraina, inclusiv Polonia. Scopul ar fi, în evaluarea prezentată de Tusk, testarea reacției Alianței și slăbirea încrederii în Articolul 5 al NATO. El a precizat însă că, în prezent, nu există indicii privind o invazie iminentă.

Tusk a avertizat că perioada până la începutul primăverii ar putea aduce „evenimente grave” și provocări mai serioase decât cele de până acum. Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a descris la rândul său situația drept „cea mai periculoasă” de până acum și a spus că Rusia „nu se va opri la Ucraina”, cerând autorităților locale să fie pregătite inclusiv pentru scenarii dificile.

Avertismente similare au venit și din partea unor servicii de informații europene. Șeful serviciului de securitate ceh BIS, Michal Koudelka, a spus că o incursiune limitată sau alte provocări pe teritoriul NATO ar putea avea loc „în câteva luni, nu ani”. În același timp, oficiali din statele baltice au îndemnat la prudență și au subliniat că nu există, deocamdată, indicii privind un atac iminent.