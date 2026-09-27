O femeie ar putea fi executată în Tennessee pentru prima dată după 200 de ani. Acum 31 de ani, Christa Pike a comis o crimă teribilă

Christa Pike are o istorie documentată de abuz sexual în copilărie, abandon și neglijență. Foto: Getty Images

Christa Pike are 50 de ani și miercuri ar putea deveni prima femeie executată în statul american Tennessee în ultimii 200 de ani. Ea a fost condamnată la pedeapsa cu moartea în urmă cu 31 de ani, după ce, împreună cu iubitul ei, a torturat și ucis o tânără de 19 ani, relatează BBC.

Crima a avut loc în anul 1995 în Knoxville, Tennessee. Trupul lui Colleen Slemmer a fost descoperit cu o pentagramă, simbol al ritualurilor satanice, scrijelită pe pieptul ei.

Vinovații au fost găsiți rapid. Pike se lăudase cu crima. Doi martori au spus la proces că aceasta le-a arătat o bucată din craniul lui Colleen.

Christa Pike și iubitul ei, Tadaryl Shipp, au întâlnit-o pe Colleen Slemmer la o tabără de pregătire profesională pentru adolescenți cu probleme. Christa a acuzat-o pe Colleen că a jignit-o și că a încercat să îi fure iubitul. Cei doi au ademenit-o, au bătut-o, torturat-o și, în cele din urmă, au ucis-o.

Un an mai târziu, Pike a fost condamnată la pedeapsa cu moartea, în timp ce iubitul ei, Shipp, a primit închisoare pe viață și posibilitatea de eliberare condiționată, deoarece era minor la momentul crimei.

Acum, după ani de apeluri respinse, execuția lui Pike a fost fixată pentru miercuri, 30 septembrie. Dacă va avea loc, ea va fi prima femeie executată în Tennessee în mai bine de 200 de ani. Doar 18 femei au fost executate în SUA începând din anii 1970, comparativ cu 1.663 de bărbați.

Mama lui Colleen a spus că vrea ca Pike să fie executată, astfel încât fiica ei „să se poată odihni în sfârșit”.

Totuși, avocații lui Pike, care au depus o petiție pentru clemență de 226 de pagini, încă speră la o grațiere de ultim moment. De asemenea, experții în drepturile omului de la ONU au cerut ca execuția să fie oprită.

Christa Pike are o istorie documentată de abuz sexual în copilărie, abandon și neglijență. Avocații ei cred că dacă ar fi fost găsită vinovată de aceeași crimă astăzi, ca adolescentă, ea nu ar fi primit pedeapsa cu moartea.

În anii care au trecut de la condamnarea sa, echipa de apărare a descoperit detalii despre copilăria ei despre care afirmă că juriul nu a avut niciodată ocazia să le ia în considerare.

„Este uluitor că nu au prezentat nimic din istoricul ei de abuz și viol, deși știau despre el. Cazul ei este atât de convingător în mod unic, nu doar din cauza istoricului ei cu adevărat de neînțeles de violență sexuală, ci și din cauza combinației dintre acesta, vârsta ei fragedă și boala mintală”, spune Sandra Babcock, expertă în probleme de gen și pedeapsa cu moartea la Cornell Law School, care a lucrat la apărarea lui Pike.

Christa Pike a fost neglijată și abuzată de părinții ei

În 1995, psihologul criminalist Dr. Diana McCoy a fost angajată de echipa de apărare ca să o examineze pe Pike. Ea a constatat că aceasta fusese grav neglijată de ambii părinți.

Raportul lui McCoy a arătat că Pike fusese abuzată fizic și sexual de mai mulți soți și iubiți ai mamei sale și violată de mai multe ori, o dată când avea 11 ani și din nou la 17 ani. Ulterior s-a descoperit că fusese violată în mod repetat, pe când era copil mic, de iubitul bunicii sale. McCoy a spus că mama lui Pike nu a crezut-o când aceasta i-a spus că violurile au avut loc.

Însă avocatul lui Pike din timpul procesului nu a chemat-o pe McCoy să depună mărturie și nici nu i-a convocat pe mulți dintre martorii pe care aceasta îi recomandase.

Aceste detalii au ieșit la iveală mai bine de un deceniu mai târziu, în cadrul unei audieri în instanță în care cazul ei a fost reanalizat, când o nouă echipă de avocați a susținut că apărarea nu își îndeplinise în mod corespunzător obligațiile. Judecătorul a respins însă această susținere.

În 2021, Pike a fost diagnosticată cu tulburare bipolară în închisoare și de atunci urmează tratament medicamentos.

Ulterior, un alt psiholog criminalist care a lucrat pentru apărarea lui Pike, Dr. Bethany Brand, care a evaluat-o pe aceasta în 2023, a spus că situația ei este extrem de rară, deoarece a fost abuzată de atât de multe persoane care ar fi trebuit să o protejeze.

„Copilăria ei a fost plină de abuzuri fizice, sexuale și emoționale. A fost abuzată sexual de mai mulți bărbați, începând înainte de a ajunge la vârsta școlară”, spune ea.

Brand afirmă că Pike a avut episoade maniacale netratate din cauza tulburării bipolare și PTSD netratat. „Ambele lucruri împreună au influențat în mod clar cât de amenințată s-a simțit de fata pe care în cele din urmă a ucis-o și lipsa ei de control emoțional în acea situație.”

Babcock adaugă: „Dacă o lasă să fie executată, atunci ceea ce ne transmite este că pedeapsa cu moartea în această țară este pur și simplu o glumă. Nu este rezervată celor mai răi dintre cei mai răi. Este pentru oamenii care beneficiază de cea mai slabă reprezentare juridică și care sunt cei mai afectați și mai vulnerabili.”

„Ar trebui să plătească”

Cel puțin o persoană crede că Christa Pike ar trebui executată.

„Ea a comis crima. Cred că ar trebui să plătească pentru asta”, a declarat May Martinez pentru postul de televiziune WBIR din Knoxville în 2021 și a spus pentru BBC în această săptămână că își menține declarațiile.

Martinez a declarat pentru WBIR că Pike ar trebui să sufere înainte să moară. „M-aș simți mai bine dacă ar simți aceeași durere pe care a simțit-o Colleen.”

„Inima mea se frânge în fiecare zi, pentru că retrăiesc și retrăiesc totul și nu mai pot și vreau ca acest lucru să se întâmple înainte să mor. Nu trece nicio zi fără să mă gândesc la Colleen sau la felul în care a murit și cât de cumplit a fost. Vreau doar ca Christa să fie executată, ca să pot pune capăt acestui lucru, ca fiica mea să fie eliberată, astfel încât să se poată odihni în sfârșit”, a adăugat ea.

Justice Coalition, un grup care militează pentru drepturile victimelor, a strâns bani pentru a o ajuta pe Martinez să călătorească în Tennessee pentru a asista la execuție.

În ziua execuției, Pike a cerut o echipă formată exclusiv din femei. Ea spune că imobilizarea de către un grup de bărbați i-ar agrava trauma. Statul Tennessee a declarat că intenționează ca gardienele să o transfere pe Pike la penitenciarul în care va fi executată, însă nu a garantat acest lucru. Ea ar urma să fie executată prin injecție letală.