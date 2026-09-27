+Colonia, orașul viitorului, se construieşte de magnații utopiști din domeniul tehnologiei pentru o lume post-AI. Lucrările au început

+Colonia, orașul viitorului, se construieşte de magnații utopiști din domeniul tehnologiei pentru o lume post-AI în Uruguay. Sursa foto: praxisnation.com

După un amplu turneu mondial, Praxis, o "națiune digitală" cu sediul în New York și susținută de capital din domeniul criptomonedelor, a semnat un acord pentru a construi un oraș fizic în Uruguay. Lucrările pentru +Colonia, orașul viitorului, destinat pentru lumea de după era Inteligenţei Artificiale (IA) au început în Colonia del Sacramento, oraş aflat pe malul unui râu, relatează The New York Times. Îndrăzneţul proiect este dezvoltat de antreprenorul Eduardo Bastitta, care este și unul dintre consilierii președintelui Argentinei, Javier Milei.

Utopiștii americani din domeniul tehnologiei au căutat timp de ani de zile un loc în care să construiască un oraș al viitorului. Fondatorii Praxis, o comunitate online finanțată cu sute de milioane de dolari de o companie cripto, au analizat regiunea mediteraneană, dar au considerat că aceasta se afla prea aproape de zone de conflict activ. Ei au declarat că au luat în calcul achiziționarea Groenlandei, însă s-au confruntat cu opoziția opiniei publice.

Acum, fondatorii Praxis susțin că au găsit, în sfârșit, un loc proiectul lor de revigorare a culturii occidentale: Colonia del Sacramento, un oraş situat în sud-vestul Uruguayului, aflat pe malul unui râu.

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"Turul mondial s-a încheiat: noi am ales Uruguay. Este cel mai tare lucru din lume" a precizat Dryden Brown, directorul executiv al Praxis, într-un interviu pentru New York Times.

La 30 de ani, Brown, un fost surfer profesionist care a renunțat la ultimul său job în urmă cu şapte ani, și-a propus, de atunci, să construiască o nouă civilizație. El a atras scepticism constant și a stârnit controverse prin promovarea unei viziuni asupra societății centrate pe Occident și pe forță fizică. Iar în prezent, el plănuiește să își construiască propriul hub în interiorul oraşului viitorului, ale cărui lucrări de construcţie au început deja.

Acest proiect, numit +Colonia, este condus de Eduardo Bastitta, un antreprenor pe care președintele Argentinei, Javier Milei, l-a numit consilier.

Până acum, Praxis a semnat doar un acord în mare parte neobligatoriu cu firma domnului Bastitta, iar multe întrebări rămân în legătură cu posibilitatea ca promisiunea sa de a construi un oraș de la zero va ajunge vreodată să se concretizeze vreodată.

Cu toate acestea, acordul dintre Praxis și compania lui Eduardo Bastitta confirmă din nou faptul că America de Sud este un continent tot mai apreciat de magnații din domeniul tehnologiei, precum Peter Thiel, care caută să își construiască locuri de refugiu în caz de apocalipsă.

Brown plănuiește să se mute în Uruguay chiar din luna decembrie, lucru care "va fi grozav", a spus el, în timp ce alți membri ai comunității sale urmează să se mute în primele clădiri din +Colonia anul viitor. Acesta ar fi un pas foarte important pentru o comunitate care, în mare parte, a existat doar în mediul online și care a organizat petreceri la New York, unde membrii săi au purtat lănțișoare pe care era mesajul: "întâlnește-mă în orașul etern".

Conform acordului său din Uruguay, Praxis ar urma să achiziționeze pământuri în +Colonia, o întindere aridă cu dune de nisip aflată la o oră cu feribotul de Buenos Aires, până la finalul anului următor.

"Să ai un loc al tău este chiar super tare", a spus Brown.

Viitorii locuitori ai noului oraș, pe care Brown i-a descris drept "cei mai talentați și isteți gânditori din lume", vor lansa noi sisteme culturale, economice și de guvernare pentru o lume post-AI.

Detaliile sunt limitate, dar ambițiile sunt uriașe. Brown a spus că orașul va fi un laborator pentru crearea unei noi culturi inspirate din estetica Greciei antice, a Imperiului Roman și a Renașterii și bazate pe virtuțile adevărului, frumuseții și eroismului, întruchipate de Apollo, zeul preferat al comunității Praxis.

Planul lui Brown face parte dintr-o inițiativă mai amplă a antreprenorilor din Silicon Valley, care vor să construiască paradisuri tehnologice pe modelul corporațiilor orientate spre profit.

Mișcarea s-a inspirat din conceptul unui "stat-rețea", popularizat prima dată de Balaji Srinivasan, fostul director de tehnologie al companiei de schimb de criptomonede Coinbase.

În viziunea lui Srinivasan, comunitățile online legate de valori comune ajung să susțină financiar achiziția unui teritoriu fizic, să formeze micronațiuni cu propriile lor legi și să obțină recunoaștere diplomatică din partea celorlalte state.

Criticii spun că tentativele de a crea astfel de state sunt fie inițiative elitiste ale unor magnați din domeniul tehnologiei în încercarea de a se desprinde de restul societății, fie proiecte utopice imposibil de realizat.

Susținătorii lor, precum Peter Thiel sau Marc Andreessen, spun că aceste proiecte pot funcționa ca laboratoare utile pentru testarea unor noi forme de guvernământ care ar putea ajuta la reducerea birocrației și accelerarea inovării tehnologice.

Poate cea mai cunoscută tentativă de a construi un oraș de tip "start-up" este Prospera din Honduras, un oraș-stat semiautonom și administrat privat, care a devenit ținta unui litigiu internațional de miliarde de dolari, după ce guvernul din Honduras a respins cadrul legal ce îi permitea să existe.