Reuters: Prima doamnă a Chinei, Peng Liyuan, a cucerit publicul american prin „soft power”. A vorbit fără traducător și a cântat

În vizita președintelui chinez Xi Jinping la Washington, soția sa, Peng Liyuan, proiectează o imagine mai blândă și mai abordabilă a Chinei, în ciuda disputelor dintre Beijing și Washington pe toate temele, de la comerț până la Taiwan. Prima doamnă a Chinei, îmbrăcată într-o versiune modernă a unei ținute tradiționale chinezești, a stat de vorbă cu Prima doamnă a SUA, Melania Trump, în engleză, fără traducător, și a fredonat melodia „Floare de iasomie”, cântată de un cor de tineri, scrie Reuters.

„Mulțumesc, mamă Peng”, au spus copiii în cor, după ce au interpretat joi cântecul popular chinezesc „Floare de iasomie” la Muzeul Național Smithsonian de Artă Asiatică din Washington.

A rare moment from Peng Liyuan’s visit to Washington.



At the Smithsonian, children from Hope Chinese School sang Chinese folk songs, and Peng softly sang along to “Jasmine Flower.”



For a moment, China’s First Lady returned to the identity that made her famous decades ago: a… — China pulse ?? (@Eng_china5) September 24, 2026

Ambasadorul Chinei la Washington, Xie Feng, i-a evidențiat rolul diplomatic pe ⁠X, postând un videoclip în care Peng aplaudă spectacolul.

„Peng i-a încurajat pe adolescenții americani să continue să studieze limba și cultura chineză și să devină mesageri ai prieteniei dintre China și Statele Unite”, a scris Xie.

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„Ea contribuie la umanizarea unei diplomații care, altfel, ar putea fi destul de dură și creează momente pozitive în relațiile dintre SUA și China”, a declarat Joe Mazur, analist geopolitic la firma de consultanță Trivium China, cu sediul la Beijing.

Cu toate acestea, discuțiile de pe rețelele sociale chineze despre activitățile și alegerile sale vestimentare în timpul călătoriei rămân foarte limitate, subliniind sensibilitățile legate de discuțiile publice despre viața personală a liderilor de rang înalt.

Căutările pe populara platformă chineză Red Note pentru „simțul ei vestimentar” și abilitățile de limba engleză nu au dat niciun rezultat.

Soțiile liderilor chinezi de rang înalt au păstrat în mod tradițional un profil discret în ultimele decenii, din cauza experienței lui Jiang Qing, văduva fondatorului Chinei comuniste, Mao Zedong.

Jiang, liderul „Gang of the Four” care a deținut puterea supremă în timpul Revoluției Culturale din 1966 până în 1976, a primit o condamnare la moarte cu suspendare în 1981 pentru moartea a zeci de mii de oameni în acea perioadă de haos.

Peng era cunoscută anterior în China ca soprană militară. Pe măsură ce Xi Jinping ajungea la putere la începutul anilor 2000, presa chineză a căpătat mai multă libertate în a vorbi despre activitățile sale.

„Când vine acasă, nu mă gândesc niciodată la el ca la un fel de lider. În ochii mei, el este pur și simplu soțul meu”, a declarat Peng într-un interviu acordat unei reviste de stat în 2007.

Ea l-a descris pe Xi ca fiind cumpătat, muncitor și cu picioarele pe pământ.

Având origini modeste, Peng a susținut cauze sociale dificile, cum ar fi persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA. Peng este a doua soție a lui Xi, iar cei doi au o fiică care a studiat la Harvard. Xi a divorțat de prima sa soție, fiica unui diplomat.