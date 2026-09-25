Zelenski anunță că „Trump a luat o decizie finală” privind rachetele Patriot: „Ucraina va primi licenţe pentru producere”

1 minut de citit Publicat la 12:45 25 Sep 2026 Modificat la 12:45 25 Sep 2026

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat, vineri, că omologul său american Donald Trump a luat „decizia finală” de a acorda Kievului licenţe pentru producerea de rachete interceptoare Patriot, de care Ucraina are nevoie urgentă pentru a face faţă atacurilor ruse, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„În timpul ultimei noastre întâlniri, preşedintele Trump mi-a confirmat că a luat o decizie finală: Ucraina va primi licenţe pentru producerea rachetelor Patriot”, a spus Zelenski într-o întâlnire cu presa, după întâlnirea avută cu Trump la New York în această săptămână.

În ultimele luni, Ucraina şi Rusia şi-au intensificat loviturile cu rachete şi drone. Apărarea contra rachetelor balistice a devenit o prioritate absolută pentru Kiev.

Kievul şi alte nouă capitale europene anunţaseră, în iulie, crearea unei coaliţii de apărare antiaeriană ce include dezvoltarea în comun a unui nou sistem de rachete antibalistice, ca alternativă mai ieftină la sistemul american Patriot.

Ucraina a suferit pierderi umane tot mai mari în războiul cu Rusia pe măsura epuizării stocurilor de rachete interceptoare.

Şeful statului ucrainean a estimat că stocul de rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot va ajunge, anul acesta, la 264, în scădere de la 675 în 2023 şi 364 în 2025.

Statele Unite, unde se produc rachetele antibalistice respective, au dificultăţi în suplimentarea livrărilor, deoarece americanii şi-au consumat masiv rezervele în războiul cu Iranul.

Pe 2 septembrie, secretarul de stat american, Marco Rubio, a afirmat că SUA negociază din nou cu Ucraina emiterea licenţei de producere a rachetelor Patriot, de care Kievul are nevoie urgentă pentru a face faţă atacurilor ruse.

La finalul lunii august, Trump s-a răzgândit cu privire la oferirea licenței, spunând că „trebuie să fim atenți cui acordăm licența”.