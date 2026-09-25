"Eu mă așteptam ca joia trecută să fiu desemnat premier". Grindeanu anunţă ce va face dacă Nicuşor Dan îl va propune ca prim-ministru

Sorin Grindeanu, președintele PSD. Foto: Facebook

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, este aproape sigur că Guvernul Siegfried Mureșan nu va primi voturile necesare pentru învestire, dacă se va ajunge la vot în Parlament, şi a anunţat, vineri, cum va proceda în scenariul în care, apoi, Nicuşor Dan îl va propune pe el pentru funcţia de prim-ministru.

"Haideţi să vedem cine va fi a doua nominalizare, în funcţie de asta ce cred eu că trebuie făcut, indiferent de nominalizare, să existe o majoritate transparentă în Parlament, care să facă posibilă o guvernare corectă.

Dacă voi fi eu cel nominalizat de preşedinte, o să am o discuţie cu toată lumea şi o să văd în final dacă pot să am o majoritate bazată pe valori europene, o majoritate transparentă, majoritate care să asigure o guvernare coerentă, care să ducă la schimbarea direcţiei.

Altfel, poţi să ai un vot conjuctural prin care să treci un Guvern, dar e un Guvern slab. În 2-3 luni poate cădea la moţiune de cenzură. Trebuie să existe o majoritate transparentă. E foarte mult de muncă şi de îndreptat ce s-a întâmplat în ultimul an.

Eu m-am condus la Cotroceni împreună cu colegii mei să-i spunem că ne asumăm, că solicităm mandatul, că eu sunt nominalizarea de prim-ministru.

Eu mă așteptam ca joia trecută să fiu desemnat ca premier. A fost o surpriză să nu fiu", a declarat Grindeanu într-o conferinţă de presă.

I-a cerut lui Bolojan să-l convingă pe Siegfried Mureșan să renunţe

Sorin Grindeanu a declarat vineri că i-a propus lui Ilie Bolojan să îi spună lui Siegfried Mureșan să renunțe la mandatul de premier desemnat pentru că „nu își dorește” să fie prim-ministru și „face tot ce poate ca să pice la vot în Parlament”:

„Singurul program politic pe care îl are Siegfried Mureșan sunt înjurăturile la adresa PSD, nu am primit altul până acum. Eu cred că domnul Mureșan nu își dorește să fie premier și face tot ce poate ca să pice la vot în Parlament, tocmai de aceea am făcut un apel: hai să îi scurtăm calvarul, Ilie, pune-l să își depună mandatul, că tot acolo ajungem și măcar îi scurtăm această perioadă”.