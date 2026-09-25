O clădire s-a prăbuşit la Atena, după o explozie lângă Acropole. Cel puţin doi oameni au fost răniţi

<1 minut de citit Publicat la 12:05 25 Sep 2026 Modificat la 12:06 25 Sep 2026

O clădire s-a prăbuşit în Atena. Foto: Profimedia Images

O explozie puternică a afectat, vineri dimineață, cartierul turistic Plaka din capitala Greciei, situat în apropiere de Acropole. Deflagrația a provocat prăbușirea unei clădiri și a rănit cel puțin două persoane, care au trebuit să fie salvate dintr-un imobil învecinat, au anunțat autoritățile, notează AP.

Pompierii au precizat că explozia a avut loc într-o clădire veche cu două etaje din cartierul Plaka, zona istorică a Atenei situată la poalele dealului Acropole – cel mai vizitat monument antic al Greciei. Clădirea s-a prăbușit, iar imobilele din jur au suferit, de asemenea, avarii.

Pompierii au salvat două femei dintr-o clădire adiacentă, poliția anunțând că ambele au fost transportate la spital. Presa locală a relatat că și un trecător a suferit răni ușoare în urma exploziei.

Poliția a izolat zona, în timp ce pompierii au anunțat că echipele de salvare verifică dacă mai există persoane blocate sub dărâmături.

Imaginile de la fața locului au surprins dărâmături împrăștiate pe stradă și mașini parcate distruse de resturile căzute. Cauza exploziei nu a fost stabilită imediat, însă presa locală a relatat că se suspectează o scurgere de gaze.