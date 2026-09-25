Lisabona eliberează 30.000 de țânțari care nu înțeapă. Ce ar trebui să se întâmple apoi

1 minut de citit Publicat la 11:08 25 Sep 2026 Modificat la 11:26 25 Sep 2026

Lisabona eliberează 30.000 de țânțari care nu înțeapă. Foto: Getty Images

Treizeci de mii de țânțari masculi sterili vor fi eliberați joi în cartierul Alvalade din Lisabona, în cadrul unui ultim test menit să reducă populația de țânțari-tigru asiatici, specie care poate transmite boli precum dengue, Zika și febra galbenă, scrie Euronews.

Lisabona urmează să elibereze joi 30.000 de țânțari. Deși poate suna îngrijorător, aceștia nu înțeapă.

Este vorba despre masculi sterili din specia Aedes albopictus, cunoscută și sub numele de țânțarul-tigru asiatic. Insectele vor fi eliberate în zona Alvalade, ca parte a unui proiect experimental care urmărește, pe termen lung, să reducă numărul acestor țânțari și riscurile pe care le pot reprezenta pentru sănătatea publică.

Țânțarul-tigru poate transmite boli precum dengue, Zika sau febra galbenă. Riscul apare atunci când o femelă înțeapă o persoană infectată și transmite ulterior agentul patogen unei alte persoane.

Nu este prima dată când autoritățile portugheze fac un astfel de test. Până acum, în Portugalia au fost eliberați în total 60.000 de țânțari sterili, iar această rundă va fi ultima de acest tip.

Afonso Moreira, medic de sănătate publică la Unitatea de Sănătate Publică Francisco George, din cadrul Unității Locale de Sănătate Santa Maria, a explicat pentru agenția Lusa că insectele au fost sterilizate printr-o metodă considerată sigură și deja testată.

Ideea este ca masculii sterili eliberați să concureze cu masculii sălbatici deja existenți în zonă pentru împerecherea cu femelele.

Dacă femelele se împerechează cu masculi sterili, nu vor rezulta urmași, iar în timp populația speciei ar putea scădea.

Cum doar femelele au nevoie de sânge și pot înțepa oamenii, reducerea reproducerii ar putea duce și la scăderea numărului de țânțari capabili să transmită boli.

În această primă etapă, cercetătorii nu urmăresc însă doar efectul asupra reproducerii. Principalul obiectiv este să vadă cum se comportă insectele după eliberare, cât de mult se răspândesc și cât timp supraviețuiesc în zona în care sunt introduse.

Dacă rezultatele vor fi bune, cercetarea va continua în luna mai cu un studiu comparativ între zonele în care au fost eliberați țânțari sterili și cele în care populația este ținută sub control prin alte metode.

Afonso Moreira a subliniat că eliberarea masculilor sterili este doar una dintre metodele de combatere a țânțarului-tigru.

Autoritățile spun că rămâne esențială eliminarea locurilor în care aceste insecte se reproduc, în special a zonelor cu apă stagnantă.