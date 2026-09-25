Profesorul Dan Voiculescu, la 80 de ani: Mesaj pentru România

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu împlinește astăzi 80 de ani. Fondatorul Trustului Antena a transmis, cu această ocazie, un mesaj către poporul român, o mărturisire de credinţă despre iubirea de ţară, despre prezentul României şi viitor. Profesorul Dan Voiculescu vorbește despre situaţia dificilă în care se află România şi spune că trebuie să fie „restabilită scara valorilor, pe premise sănătoase, bazate pe demnitate, adevăr, competență și responsabilitate”.

„Am 80 de ani. Am plecat în viață de la zero, am construit din nimic, am luptat asumat cu sisteme care păreau infailibile, am construit alianțe care păreau imposibile, mi-am păstrat intactă scara valorilor, indiferent de presiunile exterioare.

Dincolo de realizările și eșecurile vieții mele am rămas întotdeauna atașat valorilor naționale, m-am simțit mereu responsabil să contribui, după propriile puteri, la consolidarea destinului țării în care m-am născut.

România este într-un moment de criză profundă. Nu doar politică, ci și la nivel social, economic, cultural, identitar!

Societatea noastră este dominată de ură, de neîncredere, de conflicte multiple”, a transmis el.

Astfel, profesorul spune că „solidaritatea a fost înlocuită de frică, de invidie”.

„Solidaritatea, sentimentul împărtășirii unui destin, a fost înlocuită de frică, de invidie, de o preocupare oarbă pentru răul celuilalt, nu pentru binele comun.

Virusul „dezbină și conduce”, semănat în anul 2005, de un impostor ajuns președinte (pentru că știa că altfel nu poate rezista în funcție) s-a dezvoltat în versiuni mutante, în noi tulpini ale răului care au atins aproape fiecare segment social.

După ce, de-a lungul istoriei noastre, am avut generații întregi care s-au înțeles din priviri și au acționat într-o unitate care a surprins întreaga lume, avem astăzi generații care nu se mai înțeleg deloc.

Prăpastia dintre bătrânii care au construit și tinerii care ar trebui să le dezvolte moștenirea s-a adâncit până când au dispărut toate formele de comunicare și colaborare între generații. În schimb, se judecă, se atacă, se disprețuiesc.

Un neam care își pierde continuitatea între generații riscă să dispară.

Știu bine, mulți dintre români sunt dezamăgiți și acceptă, chiar susțin, etichete negative despre propriul neam. Într-o anumită măsură, au motive. Sfidarea politică din ultimele luni, în care majoritatea liderilor pun mizele electorale mai presus de interesul național, este unul dintre ele”, a mai spus el.

Dan Voiculescu subliniază faptul că „răul, incompetența și impostura pot fi corectate”:

„Dar România nu s-a născut nici în 2026, nici în 2005! Răul, incompetența și impostura pot fi corectate, îndepărtate, nu sunt „trăsături” naționale ireversibile!

Avem și altfel de repere: Brătianu, Iorga, generații întregi care, dincolo de culori politice, au pus țara înaintea orgoliilor personale pentru că au asumat că responsabilitatea politică e o datorie fundamentală, nu un privilegiu.

Erau și ei imperfecți, ca noi toți, dar aveau o direcție clară: binele strategic comun contează întotdeauna mai mult decât interesul conjunctural al zilei.

În acele timpuri, România a avut o scară a valorilor solidă și funcțională. Între timp, am pierdut-o și avem obligația să o reconstruim. Putem asuma demnitatea, onoarea și curajul drept repere etice ferme.

Putem reface coeziunea socială cu fapte, nu cu vorbe, muncind cinstit, interesați de bună vecinătate, nu de conflict, respectându-ne cuvântul dat”, adaugă el.

Profesorul spune că încă „putem separa binele de rău”.

„Putem separa binele de rău, utilul de inutil, grâul de neghină, aplicând un test simplu și infailibil atunci când ne evaluăm un proiect sau o decizie: „ce îmi propun să fac e bine pentru copiii mei, ai noștri, acum și peste treizeci de ani?”

Dacă răspunsul este pozitiv, nimic nu trebuie să ne oprească. Dacă este negativ, să ne oprim cu onestitate și responsabilitate. Să nu lucrăm niciodată împotriva generațiilor următoare.

Într-o lume în care patriotismul adevărat este atacat în fiecare zi, atât de populiștii care îl mimează strident și îl decredibilizează, cât și de neo-marxiștii care atacă sistematic valorile naționale, încercând să distrugă esența și valorile fundamentale ale acestei națiuni, îndrăznesc să afirm cu responsabilitate și emoție că îmi iubesc țara și neamul românesc.

Știu, o astfel de afirmație a devenit riscantă în lumea care trăim. Poți fi catalogat drept demagog sau antisistem.

Nu mă interesează acuzele, nu mă intimidează etichetele.

Am 80 de ani trăiți în confruntare permanenta cu nedreptatea și minciuna, știu că dreptul de a spune adevărul nu trebuie negociat.

Cred în viitorul neamului românesc.

Am convingerea fermă că, pentru a depăși crizele actuale și pentru a construi viitorul la care istoria ne îndreptățește, națiunea noastră are nevoie acută de restabilirea scării valorilor pe premise sănătoase, bazate pe demnitate, adevăr, competență și responsabilitate”.