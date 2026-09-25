Noapte de alertă la Galați și Tulcea: Radarele au detectat o dronă, Armata a ridicat avioane F-16. Anunțul MApN

1 minut de citit Publicat la 07:25 25 Sep 2026 Modificat la 07:38 25 Sep 2026

Miruţă cere "protest diplomatic" pentru dronele ruseşti care pătrund în ţara noastră. Sursa foto: Getty Images

O dronă a fost detectată în noaptea de joi spre vineri la aproximativ 20 de kilometri est de Galați, iar două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol de Armată. Locuitorii din estul județului Galați și nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert. De această dată, aparatul nu a intrat în spațiul aerian al României, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Incidentul a avut loc vineri dimineață, 25 septembrie. MApN vorbește oficial despre o „țintă aeriană”, detectată de sistemele radar la aproximativ 20 de kilometri est de Galați.

Două aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza zona.

În același timp, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar populația din estul județului Galați și nordul județului Tulcea a fost avertizată.

Mesajul RO-Alert a fost trimis la ora 03:27.

Alerta aeriană a rămas în vigoare până la ora 04:14, când autoritățile au anunțat încetarea acesteia.

MApN precizează că, pe durata incidentului, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.

Joi, o dronă s-a prăbușit în Suceava

Noua alertă vine la doar o zi după ce o altă dronă a intrat efectiv în spațiul aerian al României. Joi dimineață, aparatul a trecut granița prin nordul județului Botoșani și a zburat aproximativ patru minute deasupra teritoriului României, înainte să se prăbușească.

Drona rusească avea explozibil la bord și echipamente noi, pe care specialiștii Armatei nu le mai identificaseră până acum, a declarat ministrul interimar al Apărării, la Antena 3 CNN. Drona s-a prăbușit lângă localitatea Solca, în județul Suceava. Înainte de impact, încărcătura explozivă s-a desprins și a detonat în aer.