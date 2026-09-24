Un băiat de 4 ani din Bacău a dispărut de acasă şi este căutat de două zile. Salvamontiştii au folosit drone ca să îl găsească

Iosif Laurenţiu Avram are patru ani şi a dispărut de acasă, din localitatea Dofteana, miercuri. Sursa foto: Facebook/Salvamont Bacău

Un băiat în vârstă de 4 ani, din localitatea Dofteana, este căutat de poliţişti, pompieri, jandarmi şi voluntari, după ce miercuri a dispărut de acasă, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău, potrivit Agerpres. Salvamontiştii au folosit drone ca să îl găsească pe Iosif Laurenţiu Avram.

Polițiștii din Onești au fost anunţaţi abia astăzi, 24 septembrie, că micuţul de patru ani a dispărut de acasă. Potrivit informațiilor transmise de Poliția Bacău, copilul ar fi plecat voluntar de la domiciliu, însă nu a mai revenit.

"La data de 24 septembrie 2026, poliţiştii din Oneşti au fost sesizaţi cu privire la plecarea voluntară a minorului Avram Iosif Laurenţiu, de 4 ani, din comuna Dofteana. Minorul ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, însă nu a revenit până în prezent", a precizat IPJ Bacău.

La momentul plecării, copilul era îmbrăcat cu pantaloni lungi de culoare gri, tricou albastru şi era desculţ.

"Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în desfăşurare, iar forţele mobilizate în teren au fost suplimentate pentru găsirea minorului", a mai precizat IPJ Bacău. Băieţelul a fost căutat în cursul acestei zile cu mai multe drone de la Salvamont Bacău.

Poliţiştii roagă persoanele care deţin informaţii care pot conduce la găsirea copilului sau care îl observă, să apeleze de urgenţă 112 ori să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie.