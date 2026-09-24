Armele de pe frontul din Ucraina ajung în UE. Avertisment într-un document confidențial: Militarii le aduc la întoarcere

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Militarii care se întorc de pe frontul din Ucraina aduc cu ei arme și echipamente militare în Uniunea Europeană, se avertizează într-un document confidențial, alimentând temerile privind introducerea ilegală în UE a unor materiale provenite de pe câmpul de luptă, scrie Euronews, joi. Există temeri că piese și materiale provenite de pe câmpul de luptă din Ucraina ar putea începe să circule ilegal în interiorul blocului european.

Riscul ca arme de foc să fie scoase ilegal din zona de război va fi discutat miercuri de ambasadorii statelor UE. Autoritățile europene își intensifică eforturile de monitorizare a armelor care intră pe teritoriul blocului.

„Statele membre au raportat cazuri în care combatanți întorși de pe front aveau asupra lor componente de armament și echipamente militare”, se precizează în documentul Consiliului UE, care analizează impactul războiului din Ucraina asupra securității interne a Uniunii.

„Deși aceste cazuri nu îi leagă neapărat pe indivizii respectivi de activități organizate de contrabandă, ele indică un risc potențial ca piese de echipament militar sau alte materiale provenite de pe câmpul de luptă să fie transportate din Ucraina în UE”, se mai arată în document.

În ultimele luni, mai multe state UE au cerut interzicerea accesului în Uniune pentru foști și actuali combatanți ruși, invocând posibile riscuri de securitate, în special implicarea acestora în acte de sabotaj și atacuri hibride pe teritoriul european.

Interdicția a fost inclusă în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, dar a fost, până într-un final, restrânsă în urma opoziției Franței și Italiei.

Armele ar putea fi folosite pentru activități infracționale

La o reuniune informală a miniștrilor de externe organizată la începutul acestei luni, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că există un „sprijin extins” pentru continuarea demersurilor privind interdicția de acordare a vizelor, după tentativa de atac cu drone de la Leipzig, în cazul căreia unul dintre suspecți ar fi intrat în spațiul Schengen cu o viză turistică eliberată de Italia.

Între timp, Estonia a lansat o operațiune de schimb de informații cu alte țări de pe așa-numitul flanc estic, pentru a pune în comun deciziile de refuz al intrării în cazul unor combatanți ruși identificați, pe baza unor hotărâri judiciare sau administrative.

„Luptătorii străini, fie voluntari, fie mercenari, continuă să reprezinte un risc, deoarece dobândesc competențe și experiență militară care ar putea fi folosite ulterior, după părăsirea zonei de conflict, pentru activități infracționale sau teroriste”, se mai precizează în document.

Îngrijorările nu se limitează, însă, doar la combatanții ruși. Ele îi vizează și pe ucrainenii care se întorc de pe front, în special în statele membre care găzduiesc un număr mare de refugiați ucraineni, precum Germania, Polonia și Cehia.

În același timp, autoritățile din aceste țări precizează că problema de securitate privește întreaga UE, deoarece ele fac parte din spațiul Schengen, și că militarii care se întorc la familiile lor este puțin probabil să încerce să vândă armele pe căi legale, potrivit informațiilor Euronews.

Potrivit unui raport publicat în martie de Global Initiative Against Transnational Organized Crime, în prezent nu există un flux semnificativ de arme din Ucraina către țările vecine, însă circulația armamentului rămâne un „risc structural”.

Cum poate fi controlată circulația armelor

Ucraina a înființat deja un Punct Național de Contact pentru Arme de Foc, care transmite Europol liste cu arme confiscate, furate sau pierdute.

Europol, agenția UE pentru cooperare în domeniul aplicării legii, este direct implicată și urmează să creeze până în primul trimestru al anului 2027 un centru dedicat armelor de foc, pentru a îmbunătăți analiza și schimbul de date privind armamentul confiscat.

Ucraina urmează, de asemenea, să adopte până la sfârșitul acestui an o foaie de parcurs dedicată traficului cu arme de foc, după modelul celei deja aplicate în Balcanii de Vest. Obiective concrete în această privință au fost incluse chiar și în negocierile de aderare ale Ucrainei la UE.

Frontex, agenția europeană pentru protecția frontierelor, a emis la rândul său instrucțiuni specifice pentru polițiștii de frontieră și autoritățile vamale privind deturnarea armelor de foc, cu accent pe Ucraina.

„Una dintre cele mai importante preocupări pe termen lung în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei este proliferarea și deturnarea armelor de foc și a altor arme de calibru mic și armament ușor. Până în prezent, au fost confiscate puține arme și au fost făcute puține arestări”, se precizează în document.