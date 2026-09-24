După Estonia și Finlanda, și Letonia vrea intrarea sub umbrela nucleară a Franței

2 minute de citit Publicat la 23:45 24 Sep 2026 Modificat la 23:45 24 Sep 2026

Franța a acceptat să înceapă discuții cu Letonia privind extinderea umbrelei sale nucleare și pentru creșterea prezenței sale în statul baltic, a declarat, marți, prim-ministrul de la Riga, Andris Kulbergs, citat de Le Monde. Președintele francez, Emmanuel Macron, „a fost de acord să înceapă negocieri cu Letonia privind participarea țării noastre la inițiativa franceză de descurajare nucleară”, a transmis Kulbergs într-un comunicat. El a adăugat că o delegație franceză va vizita Letonia.

Liderul francez s-a oferit să înceapă discuții și cu alte țări europene privind extinderea protecției oferite de umbrela nucleară a Franței, pe fondul temerilor tot mai mari provocate de războiul din Ucraina. Macron și-a exprimat, de asemenea, „angajamentul de a consolida prezența militară franceză în Letonia, în special în domeniul apărării aeriene”, a adăugat prim-ministrul.

„Un asemenea angajament va consolida nu doar securitatea Letoniei, ci și a întregului flanc estic al NATO”.

Franța participă deja la misiunile NATO de patrulare aeriană în statele baltice, Estonia, Letonia și Lituania, care fac parte din flancul estic al Alianței. Misiunea a fost extinsă în 2014, după anexarea Crimeei ucrainene de către Rusia, iar în prezent include și alte țări din Europa de Est.

Franța și Regatul Unit sunt singurele două țări europene care dețin arme nucleare.

Macron a anunțat în martie că Franța este pregătită să dezvolte o descurajare nucleară „avansată”, care să includă și alte țări, fără ca acestea să primească vreun control asupra arsenalului nuclear francez.

Belgia, Regatul Unit, Danemarca, Finlanda, Germania, Grecia, Țările de Jos, Norvegia, Polonia și Suedia s-au alăturat inițiativei franceze, iar Estonia și Lituania au declarat că doresc să participe.

Și alte țări s-au alăturat umbrelei nucleare franceze. România a refuzat

Estonia a început negocieri cu Franța pentru a se alătura inițiativei de consolidare a descurajării nucleare, la o zi după ce Finlanda a anunțat că va participa la același proiect promovat de președintele Emmanuel Macron. Premierul Kristen Michal a declarat că Estonia se află deja sub umbrela nucleară a NATO, iar o cooperare mai strânsă cu Franța ar consolida securitatea țării.

„Prin urmare, dacă apare oportunitatea de a aprofunda cooperarea în domeniul nuclear, cel mai probabil asta se va întâmpla”, a declarat Michal.

În același timp, premierul a spus că aderarea la inițiativa franceză va necesita un anumit nivel de pregătire din partea Estoniei. Norvegia, Suedia și Danemarca luaseră, anterior, decizii similare.

Astfel, inițiativa Franței se extinde treptat în rândul aliaților săi din Europa de Nord, care discută posibilități de aprofundare a cooperării în domeniul descurajării nucleare.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a prezentat inițiativa privind desfășurarea în avans a capacităților de descurajare nucleară în luna martie. Inițiativa prevede desfășurarea temporară a avioanelor de vânătoare Rafale capabile să transporte arme nucleare, utilizarea spațiului aerian și a bazelor militare ale aliaților, precum și realimentarea în zbor.

În același timp, controlul asupra arsenalului nuclear al Franței va rămâne exclusiv în mâinile președintelui francez. Doar acesta va lua decizia finală privind utilizarea armelor nucleare. Dacă Estonia se va alătura inițiativei, aceasta va include un număr tot mai mare de țări din Europa de Nord și regiunea baltică.

La începutul anului, președintele Nicușor Dan refuza o ofertă făcută de francezi pentru ca și România să se alăture umbrelei nucleare franceze. Atunci, președintele României motiva prin faptul că România „este deja apărată de umbrela nucleară americană”.