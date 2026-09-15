Estonia negociază intrarea sub umbrela nucleară a Franței. Anunțul vine la o zi după decizia Finlandei de a se alătura inițiativei

2 minute de citit Publicat la 13:47 15 Sep 2026 Modificat la 13:47 15 Sep 2026

Ambasadorul Franței în Estonia, Alexandre Escoria, a confirmat că cele două țări discută despre cooperarea nucleară. FOTO: Profimedia Images

Estonia a început negocieri cu Franța pentru a se alătura inițiativei de consolidare a descurajării nucleare, la o zi după ce Finlanda a anunțat că va participa la același proiect promovat de președintele Emmanuel Macron. Premierul Kristen Michal a declarat că Estonia se află deja sub umbrela nucleară a NATO, iar o cooperare mai strânsă cu Franța ar consolida securitatea țării, potrivit ERR.

„Prin urmare, dacă apare oportunitatea de a aprofunda cooperarea în domeniul nuclear, cel mai probabil asta se va întâmpla”, a declarat Michal.

În același timp, premierul a subliniat că aderarea la inițiativa franceză va necesita un anumit nivel de pregătire din partea Estoniei.

Ambasadorul Franței în Estonia, Alexandre Escoria, a confirmat că cele două țări discută această chestiune, precum și alte domenii de cooperare în materie de apărare.

Decizia luată de Finlanda

Luni, Finlanda și-a anunțat decizia de a se alătura inițiativei franceze. Ministerul finlandez al Apărării a precizat că această cooperare va include consultări privind doctrina nucleară, exerciții comune și prezența forțelor aeriene strategice franceze pe teritoriul Finlandei.

Într-un mesaj pe platforma X, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a subliniat că participarea nu înlocuiește și nu se suprapune cu descurajarea nucleară a NATO și precizează că nu intenționează să găzduiască arme nucleare pe teritoriul său în timp de pace.

Norvegia, Suedia și Danemarca luaseră anterior decizii similare.

Astfel, inițiativa Franței se extinde treptat în rândul aliaților săi din Europa de Nord, care discută posibilități de aprofundare a cooperării în domeniul descurajării nucleare.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a prezentat inițiativa privind desfășurarea în avans a capacităților de descurajare nucleară în luna martie, pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al discuțiilor privind viitorul garanțiilor de securitate oferite de SUA Europei.

Inițiativa prevede desfășurarea temporară a avioanelor de vânătoare Rafale capabile să transporte arme nucleare, utilizarea spațiului aerian și a bazelor militare ale aliaților, precum și realimentarea în zbor.

În același timp, controlul asupra arsenalului nuclear al Franței va rămâne exclusiv în mâinile președintelui francez. Doar acesta va lua decizia finală privind utilizarea armelor nucleare.

Dacă Estonia se va alătura inițiativei, aceasta va include un număr tot mai mare de țări din Europa de Nord și regiunea baltică.

Premierul Estoniei, Kristen Michal, a făcut această declarație într-un interviu acordat AFP, potrivit ERR.

Premierul Estoniei, Kristen Michal, a declarat la Rovaniemi că Tallinn poartă discuții cu Franța privind aderarea la inițiativa sa de consolidare a descurajării nucleare.

Finlanda se va alătura inițiativei franceze de descurajare nucleară, pe care președintele Emmanuel Macron o promovează în rândul aliaților europeni pe fondul războiului din Ucraina și al discuțiilor despre viitoarele garanții de securitate.