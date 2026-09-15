China a impus de marţi restricţii drastice pentru ieşirea din ţară a cetăţenilor săi. Cine nu mai poate pleca

1 minut de citit Publicat la 14:01 15 Sep 2026 Modificat la 14:01 15 Sep 2026

Cetățenii considerați susceptibili să pună în pericol "securitatea tehnologică" a Chinei nu mai au voie să iasă din țară. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

China a impus marți restricții drastice de călătorie cetățenilor săi. Sunt vizate în special persoane considerate susceptibile de a pune în pericol "securitatea industrială sau tehnologică" a țării. Acestora le este interzis să părăsească teritoriul statului comunist, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Cetățenilor care încalcă reglementările privind importurile și exporturile de tehnologie li se poate interzice să părăsească China", a anunțat Consiliul de Stat.

De asemenea, persoanelor care se angajează în activități ilegale în străinătate li se poate "interzice să părăsească teritoriul pentru o perioadă de șase luni până la trei ani de la data întoarcerii lor în China", a adăugat instituția.

China și Statele Unite sunt angajate într-o cursă tehnologică. Wahsingtonul și Beijingul s-au acuzat reciproc timp de mai multe luni de furtul de modele de Inteligență Artificială dezvoltate pe teritoriile lor.

Noile restricții au intrat în vigoare marți

Noile reguli, publicate inițial în iulie, dar care au intrat în vigoare marți, au fost concepute pentru a "păstra suveranitatea națională, securitatea și interesele de dezvoltare", conform Consiliului de Stat.

Analiștii spun că acestea oferă guvernului comunist "o marjă de manevră extinsă".

Activitățile legate de securitate și activitățile criminale "pot fi definite vag și pot fi redefinite ușor", conform scopurilor autorităților, a explicat pentru AFP Chong Ja Ian de la Universitatea Națională din Singapore.

"Lumea exterioară va ști cum este utilizată această marjă de manevră doar după ce primele măsuri vor fi implementate", a adăugat el.

Chong Ja Ian a exemplificat cu interdicțiile de călătorie impuse cetățenilor străini, inclusiv cazul recent al cetățeanului american Min Zin.

China ține captiv de peste trei luni un analist cu cetățenie americană

Administrația SUA a declarat că acest analist politic a fost reținut de autoritățile chineze pe 3 iunie în provincia Yunnan și că este ținut captiv în mod abuziv.

China a respins aceste acuzații în august, susținând că Min Zin este suspectat de încălcarea legislației chineze.

"Cazul Min Zin este o reamintire a faptului că gama de persoane cărora (China) le-ar putea interzice să părăsească țara poate fi foarte largă și potențial arbitrară", a subliniat Chong.

Dylan Loh, profesor asociat la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore, a declarat pentru AFP că aceste restricții de călătorie "transmit mesajul" că Beijingul va lua toate măsurile pentru a preveni ceea consideră a fi "scurgeri de informații în domenii sensibile legate de securitatea națională sau de interesele naționale".