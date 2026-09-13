Armata rusă a suferit o înfrângere spectaculoasă în Donbas. Trupele lui Putin au pierdut 200 km pătrați și sunt „practic încercuite”

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Forțele armate invadatoare ruse din Ucraina ar fi fost nevoite să abandoneze peste 200 de kilometri pătrați pe principala direcție de ofensivă din regiunea Donețk, pierzând un cap de pod important în apropiere de Lîman, de unde plănuiau să atace dinspre nord centura „orașelor-fortăreață” din Donbas. Informația a fost publicată de analistul OSINT Clement Molin și ulterior confirmată de Rochan Consulting și de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din Statele Unite.

În urma unei contraofensive care a durat patru luni și a mai multor asalturi mecanizate, forțele ucrainene au eliberat succesiv localitatea Nove, în iunie, au ajuns până la Kolodiazi la jumătatea lunii august, iar apoi au lansat un nou atac între Katerinivka și Novoliubivka, tăind practic legăturile grupării ruse aflate în ofensivă. Drept urmare, armata rusă a pierdut aproximativ 240 de kilometri pătrați, iar operațiunea de încercuire dinspre nord a aglomerării Sloviansk-Kramatorsk a eșuat, estimează Konrad Muzyka, directorul Rochan Consulting.

Operațiunea ucraineană a anulat complet toate câștigurile teritoriale obținute de Rusia în această zonă de la începutul lunii martie, scrie ISW. Pe lângă atacul dinspre nord, forțele ruse încearcă să încercuiască centura orașelor-fortăreață și dinspre sud.

Ucrainenii au străpuns liniile rusești

Trupele ucrainene au reușit să străpungă „o linie de apărare foarte veche” și au pătruns practic în spatele, adânc în dispozitivul grupării ruse care operează în zona Lîman, afirmă expertul militar Valeri Șiriaev. Potrivit acestuia, trupele ruse din sector sunt „practic încercuite”: „Este într-o mare măsură o încercuire operațională, dar una strânsă: în multe localități din zona Șandriholove încă se află militari ruși, iar aprovizionarea lor se face doar pe calea aerului”.

„Putem constata retragerea armatei ruse”, continuă Șiriaev. Ofensiva ucraineană a avansat treptat, localitate după localitate intrând în zona gri în sectoare în care trupele ruse se simțeau anterior în siguranță. Prin eliminarea salientului de lângă Lîman, forțele ucrainene au zădărnicit planurile comandamentului rus de încercuire a orașelor-fortăreață, scrie ISW.

Canalele militare ruse pro-război recunosc și ele „deteriorarea situației tactice” în apropiere de Lîman. Canalul Ribar pune situația pe seama „minciunii sistematice din rapoartele transmise superiorilor” și, în consecință, a unei „evaluări greșite a situației”.

„Judecând după experiența din direcția Kupiansk, unde probleme similare au fost abordate prin asalturi nepregătite, acest lucru va duce la noi pierderi. Mutarea rezervelor din alte sectoare aflate în responsabilitatea grupării «Vest» pentru a acoperi breșele de lângă Lîman va crea goluri în apărare, de care adversarul va profita cu siguranță”, scrie canalul.

În esență, „se repetă acum povestea de la Kupiansk”, consideră Șiriaev: „La fel, același comandant al grupării «Vest», Kuzovliov, raporta succese la Kupiansk, după care a primit chiar titlul de Erou al Rusiei. Apoi totul s-a întors pe dos, însă comandamentul și conducerea politică de vârf apucaseră deja să anunțe aceste succese întregii lumi. (...) Acum situația este mult mai gravă decât a fost la Kupiansk”.

Analiștii militari sunt, însă, de acord că este prematur să se vorbească despre o schimbare decisivă pe front. Contraofensiva ucraineană va permite totuși amânarea „ofensivei asupra nordului Donbasului”, adaugă Molin, opinie împărtășită și de Șiriaev.

Putin le-a cerut ucrainenilor să cucerască tot Donețk-ul în șase luni

Surse Bloomberg apropiate Kremlinului susțin că Vladimir Putin le cere militarilor să cucerească întreaga regiune Donețk în următoarele șase luni. Anterior, Kremlinul stabilise sfârșitul anului drept termen-limită, iar de la începutul războiului Putin ar fi amânat termenele pentru cucerirea Donbasului de cel puțin 15 ori, potrivit ISW.

„O vară dezastruoasă pentru armata rusă s-a încheiat, iar toamna începe cu un scandal uriaș în jurul Sviatohirskului”, afirmă analistul militar Ian Matveev. În loc să cucerească orașul, Putin s-a confruntat cu o contraofensivă ucraineană de amploare, care a dus la eliberarea unui teritoriu de importanță critică.

„Pentru trupele ruse, această criză este mai degrabă una locală, dar rămâne o criză. Ar fi absurd să negăm acest lucru. În schimb, pentru forțele ucrainene se deschid perspective importante pe întreaga direcție Sloviansk”, consideră Matveev.

„Dacă Forțele Armate ale Ucrainei își ating obiectivul, se consolidează complet acolo, nu mai sunt împiedicate, își aduc operatorii de drone și așa mai departe și preiau întreaga zonă, atunci se va schimba distanța de la care pot lovi. Mai la sud se află gruparea rusă care înaintează spre Mikolaivka și Sloviansk.

Operatorii ucraineni de drone din zona Lîman vor putea, poate nu acum, dar pe viitor, să ajungă cu dronele FPV la 10-15 kilometri în spatele acestei grupări. Și vor putea începe să lovească masiv, cu riscuri reduse și din poziții sigure, spatele și liniile logistice ale trupelor care înaintează spre Sloviansk”, descrie Șiriaev perspectiva.