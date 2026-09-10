Contraofensiva secretă a Ucrainei mută linia frontului la Lîman. Bloggerii ruși se revoltă și acuză că Putin e mințit de generali

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Situația armatei ruse pe frontul din Ucraina este tot mai gravă, după o contraofensivă a forțelor apărătorilor ucraineni prin care linia frontului a fost mutată în zona orașului Lîman, conform unei analize a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Bloggerii militari ruși sunt revoltați de aceste noi evoluții pe front, iar mulți dintre ei susțin chiar că Vladimir Putin este „mințit” de generali că situația de pe front este bună.

Bloggeri militari ruși au afirmat pe 9 septembrie că situația din direcția Lîman se deteriorează tot mai mult pentru forțele ruse și că acestea au fost nevoite să se retragă din unele poziții înaintate nespecificate din zonă, informează ISW, joi.

Un blogger militar rus a susținut că forțele ucrainene contraatacă în regiune de luni de zile, în ciuda faptului că comandamentul militar rus a raportat, iar hărțile altor bloggeri militari au prezentat, o imagine „optimistă” a situației. Bloggerul a afirmat că „rapoartele frumoase”, expresie folosită de bloggerii militari pentru a descrie cultura răspândită a minciunii din cadrul forțelor armate ruse și dezinformarea privind situația de pe linia frontului, trebuie să fie „interzise în mod absolut”.

Forțele ucrainene au demonstrat recent că dețin controlul deplin asupra localității Sviatohirsk, la nord-vest de Lîman, la doar câteva zile după ce președintele rus Vladimir Putin susținuse că localitatea se află sub controlul forțelor ruse.

Bloggerii militari ruși au recunoscut în mod explicit dezmințirea ucraineană privind Sviatohirsk și și-au exprimat tot mai frecvent nemulțumirea față de afirmațiile false ale oficialilor ruși despre avansuri pe front, în special în zona Lîman. Ei au subliniat și riscurile operaționale create de aceste rapoarte false, întrucât forțele ruse nu pot solicita misiuni de foc asupra unor poziții despre care au susținut anterior că se află sub controlul lor, iar unitățile din sectoarele învecinate își pot planifica operațiunile pe baza unor evaluări eronate ale situației de pe câmpul de luptă.

Întinderea actuală a liniei frontului în direcția Lîman rămâne neclară din cauza numărului redus de dovezi publice privind progresele realizate de forțele ucrainene în cursul unei contraofensive recente. Metodologia de cartografiere a ISW subestimează probabil amploarea reală a câștigurilor teritoriale ucrainene obținute în contraatacurile aflate în desfășurare în direcția Lîman.

Este probabil ca informații suplimentare disponibile public să arate, în timp, amploarea completă a progreselor ucrainene din direcția Lîman. ISW își va actualiza în continuare evaluarea pe măsură ce vor apărea noi dovezi.

Avansul Ucrainei

Ucraina a reușit, fără prea multă publicitate, una dintre cele mai importante operațiuni contraofensive ale sale din 2026, se arată și într-o analiză a contului Saint Javelin.

Pe parcursul mai multor luni, Corpul 3 Armată al Ucrainei a împins înapoi forțele ruse la nord de Lîman și a redus semnificativ un salient pe care Moscova avusese nevoie de aproximativ un an pentru a-l crea.

Analiștii OSINT estimează că Ucraina a recucerit aproximativ 150-200 de kilometri pătrați sau chiar mai mult, iar în unele sectoare forțele ruse au fost împinse înapoi spre râul Jerebeț.

Operațiunea a redus amenințarea asupra orașului Lîman și a complicat tentativele Rusiei de a avansa spre Sloviansk și nordul Donbasului.

Rusia menține presiunea cu atacuri asupra zonelor civile

În schimb, statul agresor încearcă să câștige războiul prin teroarea contra civililor ucraineni. Drone și rachete rusești lovesc necontenit zone civile, ca formă de presiune asupra guvernului de la Kiev. Rușii sper că astfel vor putea face ca ucrainenii înșiși să pună presiune pe guvernul lor să cedeze.

Rusia a lansat pe tot parcursul lunii august, în fiecare zi, noile sale drone rapide propulsate de motoare cu reacție împotriva Ucrainei, potrivit unei analize BBC a datelor forțelor aeriene ucrainene, intensificând utilizarea unei arme pe care apărarea anti-aeriană a Ucrainei întâmpină dificultăți tot mai mari să o contracareze.

A fost pentru prima dată când datele forțelor aeriene ucrainene au consemnat atacuri zilnice ale Rusiei cu noile drone Gheran modernizate. Utilizarea tot mai frecventă a dronelor cu reacție și a altor tipuri de drone l-a determinat pe președintele Volodimir Zelenski să condamne ceea ce a descris drept o „teroare” care se desfășoară pe cerul Kievului.

Reprezentanții armatei ucrainene au declarat recent pentru BBC că numărul atacurilor cu drone cu reacție a crescut de la 350 în iunie la 1.600 în iulie și 2.800 în august. În cinci dintre atacurile nocturne din august, aceste drone au fost mai numeroase decât modelele mai vechi și mai lente.

„Motivul trecerii la drone cu reacție este că acestea sunt mult mai rapide decât generația precedentă, ceea ce face mult mai dificilă interceptarea lor de către Ucraina”, a declarat dr. Marina Miron, expertă în tehnologie militară la King's College London.

Noile muniții pot zbura cu viteze de croazieră de peste 480 de kilometri pe oră, semnificativ mai rapid decât modelele mai vechi și mult peste viteza maximă a dronelor interceptoare folosite de Ucraina. Acestea sunt propulsate de motoare turboreactoare, unele dintre ele provenind din China, potrivit serviciilor de informații militare ucrainene.

Potrivit lui Zelenski, dronele au fost folosite în cadrul unui val de atacuri care, pe 1 septembrie, a ucis cel puțin 12 persoane și a rănit alte 20. Șase dintre victime erau angajați ai căilor ferate, după ce un depou din Kiev a fost lovit.