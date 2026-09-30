Drona-elicopter produsă în Africa ar fi deja folosită în Europa de Est. Decolează fără pistă și poate transporta arme

2 minute de citit Publicat la 22:35 30 Sep 2026 Modificat la 22:46 30 Sep 2026

Specificațiile publicate de companie indică o sarcină utilă maximă de 15 kilograme și o autonomie de zbor de până la cinci ore. FOTO: UAVOS

Compania sud-africană din domeniul apărării Dinkwanyana Aerospace a prezentat o dronă capabilă să decoleze fără pistă și să transporte echipamente de supraveghere sau arme, susținând că sistemul este deja operațional în Europa de Est, potrivit Business Insider Africa.

Compania a prezentat modelul UVH-170 la expoziția Africa Aerospace and Defence din Pretoria, potrivit informațiilor publicate de DefenceWeb.

„Este un sistem fără pilot versatil și foarte performant, care este operațional în Europa de Est”, a declarat pentru publicație șeful diviziei de apărare terestră a companiei, Msawakhe (Musa) Dlamini.

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Articolul nu identifică operatorul, nu precizează valoarea vreunei comenzi și nu stabilește dacă sistemul a fost folosit în luptă. Prin urmare, afirmația privind operarea în Europa de Est rămâne o declarație a companiei și nu reprezintă o confirmare a unei vânzări către o anumită forță militară.

Verificări independente ale informațiilor de background arată că și UAVOS comercializează modelul UVH-170, descriindu-l drept un elicopter fără pilot cu decolare, aterizare și zbor automatizat în cadrul misiunilor.

Specificațiile publicate de companie indică o sarcină utilă maximă de 15 kilograme și o autonomie de zbor de până la cinci ore în cazul unei sarcini utile mai ușoare, de patru kilograme. Cele două cifre se referă la condiții de operare diferite: aeronava nu trebuie prezentată ca fiind capabilă să transporte sarcina maximă și să atingă simultan autonomia maximă.

Specificațiile dronei care decolează vertical

UAVOS a publicat, de asemenea, informații despre teste de livrare efectuate anterior cu acest model, inclusiv pentru aplicații în domeniul logisticii în zone izolate, al mineritului și al infrastructurii energetice.

Acest istoric face importantă diferențierea dintre prezentarea unei platforme, integrarea acesteia și proiectarea ei în scop comercial. Informațiile disponibile nu stabilesc ce componente ale UVH-170 sunt fabricate de Dinkwanyana și nici termenii vreunei relații cu UAVOS.

Descrierea făcută de Dinkwanyana propriei companii include dezvoltarea, producția, distribuția, transferul de competențe și mentenanța în cadrul activităților sale. Compania afirmă că urmărește crearea unei rețele de distribuție la nivel continental și dezvoltarea unor capacități locale în domeniul proprietății intelectuale.

Acest lucru indică o oportunitate mai largă în Africa decât simpla vânzare a unei aeronave. Un furnizor poate încerca să obțină contracte pentru adaptarea echipamentelor la nevoile clienților, instruirea operatorilor și întreținerea sistemelor pe întreaga durată de utilizare a acestora.

Capacitatea de decolare verticală elimină, de asemenea, necesitatea unei piste convenționale, deși utilizarea sistemului presupune în continuare un spațiu adecvat pentru aterizare, comunicații, personal instruit și infrastructură de sprijin. Este o caracteristică practică pentru operațiuni desfășurate în locații dispersate, nu o dovadă a superiorității pe câmpul de luptă.