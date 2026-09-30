Italia prelungeşte cu 15 zile controalele la frontiera cu Spania. Roma invocă probleme de securitate din cauza exclavei spaniole Ceuta

Poziția Ceutei, la doar câțiva kilometri de coasta Spaniei, o transformă într-una dintre cele mai accesibile porți de intrare din Africa spre Europa. Foto: Getty Images

Italia a decis să extindă cu încă 15 zile suspendarea regulilor Schengen cu Spania, menţinând astfel controalele la frontierele aeriene şi maritime pentru călătorii care sosesc de pe teritoriul spaniol, a anunţat miercuri Ministerul de Interne italian, notează Agerpres.

Decizia a fost luată ca urmare a ''situaţiei actuale din exclava spaniolă Ceuta şi, în special, ţinând cont de persistenţa problemelor esenţiale deja identificate'', a adăugat ministerul citat.

Suspendarea fusese introdusă pentru prima dată pe 31 iulie, pentru o lună, după criza migranţilor în Ceuta şi a fost deja prelungită de două ori cu câte 15 zile. Spania a răspuns la suspendare cu controale aleatorii asupra călătorilor care veneau din Italia.

Mii de oameni au protestat la Madrid

Mii de oameni s-au adunat sâmbătă la Madrid pentru a protesta faţă de modul în care a gestionat guvernul spaniol recentul aflux de migranţi în exclava spaniolă Ceuta, acuzându-l că nu a reuşit să protejeze frontierele ţării şi cerând organizarea de alegeri legislative anticipate.

Manifestanţii, mulţi dintre ei agitând steaguri spaniole în culorile roşu şi galben, au scandat "Ceuta nu este de vânzare, Ceuta trebuie apărată" în timp ce mărşăluiau prin centrul capitalei spaniole.